«Viking» vender snuta hjem: Første norske P-8 lander snart på Evenes

Det som blir en merkedag for Forsvaret ser ut til å bli torsdag 24. februar.

Da lander etter planen det første norske P-8A Poseidon på norsk jord for første gang.

Den nye generasjonen maritime patruljefly ankommer Norge ganske nøyaktig 80 år etter at «Catalina-avdelingen», forløperen til 333-skvadron, startet opp.

Og ganske nøyaktig fem år etter at Norge bestilte fem P-8A Poseidon direkte fra USA via FMS-programmet («foreign military sales») med en kostnadsramme justert til 11,2 milliarder kroner.

Ekstra marginer

Det er det andre produserte av de norske P-8-ene som flyr til sin nye base på Evenes først. Dette er 9583 «Viking» som var i lufta første gang 4. oktober i fjor.

Slik det ser ut nå, vil flyet forlate Boeing-fabrikken nordvest i USA onsdag kveld norsk tid, og lande på Evenes en gang torsdag kveld. Disse planene kan imidlertid endres på kort varsel.

På Forsvarsmateriells (FMA) youtubekanal er det mulig å følge en «flight tracker» av den første fergeflygninga.

Korteste storsirkelrute fra Boeing Field i Seattle til Evenes er cirka 6.700 kilometer. P-8A har rekkevidde til å fly direkte, men det planlegges minst én mellomlanding – på den kanadiske østkysten.

P-8A «Viking» kommer ikke til å fly korteste rute til Evenes, men legger opp til minst én mellomlanding i Canada.

Slik Forsvarsmateriell legger det fram, skyldes dette strenge, selvpålagte restriksjoner. Selv om den samlede P-8-flåten har akkumulert over 400.000 flytimer uten uhell, er dette første lengre flygning med norsk besetning i det som fortsatt er en ny flytype for Norge som skal fly en ny rute til en ny base.

Når det er mye nytt på en gang, er det ønskelig med ekstra sikkerhetsmargin. Fartøysjef om bord er en prøveflyger fra FMA, og det varsles at han vil ha lav terskel for å utsette turen eller supplere med ytterligere en mellomlanding dersom det oppstår tekniske problemer eller at værforholdene endrer seg.

Seremoni på Evenes

FMA har overtatt eierskap til flyet og leverer det videre til Luftforsvaret etter ankomst. Ifølge det FMA opplyser, har mottakskontrollen i USA gått knirkefritt og det er et fly i veldig god stand som er overtatt.

I tillegg til ankomsten 24. februar, planlegger Luftforsvaret en offisiell markering på Evenes 1. mars for det første av flytypen som skal erstatte P-3 Orion og DA-20.

Oppgaven til P-8 er å være et mer effektivt verktøy for maritim overvåking og ubåtjakt. De nye maritime patruljeflyene (MPA) kjøpes inn for å styrke beredskapen og bidra til styrket situasjonsforståelse i nordområdene for oss og våre allierte.

Viderefører navnetradisjon Både «Vingtor», «Viking» og «Ulabrand» har navn fra «Catalina-avdelingen», forløperen til 333-skvadron, som opererte fra Skottland under andre verdenskrig. Norges første «Vingtor» var et Consolidated PBY-5 Catalina I-fly som ble levert i februar 1942, og i mai samme år landet i Førdefjorden for å hente ut to norske agenter sammen med en familie på tre som hadde holdt dem skjult fra tyskerne. For dette mottok hele mannskapet Krigskorset med sverd, Norges høyeste militære utmerkelse for tapperhet i strid. Dette er navn vi også kjenner igjen fra dagens Orion-flåte som vil fases ut når Poseidon er på plass. De fire P-3C-flyene heter «Vingtor», «Jøssing», «Ulabrand» og «Viking». De to P-3N-flyene heter «Hjalmar Riiser-Larsen» og «Bernt Balchen». De to siste P-8-flyene viderefører navnene til de to mørke DA-20 Jet Falcon-flyene fra 717 skvadron som driver med elektronisk krigføring.

Det første flyet, 9582 «Vingtor», gjennomførte sin jomfruferd 9. august. Fly nummer tre, 9584 «Ulabrand» var på sin første testtur 23. oktober. Dette er det neste P-8-flyet som fly til Norge. TU har ikke fått noen mer presis tidsangivelse enn at dette skjer en gang i løpet av våren.

Også fly nummer fire og fem, «Hugin» og «Munin», var i lufta i løpet av 2021. Den siste jomfruferden fant sted like før jul.

På Boeings såkalte «installation and checkout»-anlegget Thompson vil det fortsatt pågå arbeid på «Vingtor» parallelt med at innfasinga starter opp på Evenes flystasjon.

De første flyene som flys over til Norge skal etter hvert tilbake til USA for å få den samme norske konfigurasjonen som «Vingtor» er i ferd med å få. Planen er å spre dette arbeidet ut over noe tid, slik at Luftforsvaret kan komme i gang med trening og operasjoner hjemme i Norge.

Luftforsvaret har som mål å oppnå første operative evne med P-8 sommeren 2023 og full operativ evne i 2025 – omtrent samtidig med FOC for F-35A.