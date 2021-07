Vietnamesisk bilmerke gjør seg klar for europeisk lansering

Vinfast har planer om å etablere seg i Europa og tilby sine første biler til kunder her til våren.

Det vietnamesiske bilmerket er kanskje ikke det mest kjente blant nordmenn, men kan fort bli en aktuell kandidat for neste elbilkjøp.

Neste år lanserer Vinfast to elbilmodeller i Europa og Nord-Amerika. De har startet virksomhet i USA, Canada, Frankrike, Tyskland og Nederland. De har allerede ansatt medabeidere i disse landene, skriver det franske nyhetsbyrået AFP.

Planlegger å lansere to modeller i Europa

Vinfast VF e34 er en mellomstor SUV. Foto: Vinfast

Vinfast planlegger å å lansere modellene VF e35 og VF e36 i mars neste år. e35 er en 4,75 meter lang SUV med rekkevidde opp til 500 kilometer. Den har batteri på 90 kilowattimer, ifølge en vietnamesisk nettside for biltester.

Den skal ha firehjulstrekk, en samlet motoreffekt på 300 kilowatt og et dreiemoment på inntil 640 newtonmeter. En enklere modell med en motor på 150 kilowatt og 320 newtonmeter skal også være planlagt.

VF e36 er en 5,12 meter lang SUV med rekkevidde på inntil 550 kilometer. Batteriet skal ha en kapasitet på 106 kilowattimer. Motoreffekten skal være 300 kilowatt også her, og bilen skal ha firehjulstrekk.

Skal være selvkjørende

Begge bilene markedsføres som utstyrt med mulighet for selvkjøring. Hvor modent systemet er, vites ikke, ei heller om det i realiteten er snakk om et avansert førerstøttesystem. Informasjon vi finner på vietnamesiske nettsider tyder på at det er det siste som standard, men at det også skal være mulig å få bilen med en utvidet sensorpakke som inkluderer lidar, 14 kameraer og Nvidia Orin-basert maskinvare for selvkjøringsfunksjoner.

På egne nettsider markedsfører Vinfast at systemet er basert på kunstig intelligens og maskinlæring med data fra reell kjøring. I februar sikret de seg tillatelse til å teste autonome kjøretøy på offentlig vei i California.

Bilene deres har for øvrig også mulighet for programvareoppdatering over internett.

Interiøret i VF e35. Foto: Vinfast

Globale ambisjoner

Vinfast har hatt globale ambisjoner siden oppstarten i 2017. Vinfast eies av Vingroup, som er Vietnams største private foretak, eid av landets rikeste mann, Pham Nhat Vuong. Oppstartselskapet har kjøpt flere bilfabrikker fra General Motors i Vietnam og har levert biler siden 2019.

I 2020 solgte Vinfast rundt 30.000 biler, ifølge AFP. Modellen VF e34 skal ha blitt reservert av rundt 25.000 personer, skriver nyhetsbyrået.

Vi har bedt Vinfast om flere detaljer om Europa-lanseringen, men har i skrivende stund ikke fått svar på vår forespørsel.

Bilene kan bestilles i Vietnam fra september, og leveringene begynner i februar. Priser er foreløpig ikke offentliggjort. Bilene som skal selges i Europa og USA ,skal produseres i Vietnam.