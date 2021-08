Video: Uvanlig fenomen i gigantiske skip skaper problemer

Flere containerskip, inkludert Svendborg Maersk, har mistet containere under påvirkning av et fenomen som kalles parametrisk rulling.

I Biscay fikk det Svendborg Maersk til å vippe hele 41 grader, noe som førte til tap av 517 containere tilbake i februar 2014.

Fenomenet er en slags resonans som oppstår når et skip seiler mot bølgene eller med bølgene omtrent forfra. Det oppstår når periodetiden i skipets møte med bølgene (pitch) er halvparten av skipets naturlige rulleperiode. En rulleperiode består av tiden fra skipet er vertikalt til det rulles til styrbord og til babord og tilbake til vertikal igjen. Det vil si at det er to perioder i skipets pitch-bevegelser for én rulleperiode.

Parametrisk rulling

Under parametrisk rulling gjenoppretter skipet så å si stabiliteten etter en krengning med for voldsom fart, og bidrar dermed til en tilsvarende større krengning til motsatt side. Fenomenet er særlig typisk for containerskip, og risikoen øker etter hvert som containerstablene øker i høyde.

For tiden seiler skip med rekordstore stabler på opptil ni lag. Parametrisk rulling kan skje veldig plutselig og er vanskelig å oppdage, men bransjen har lenge vært klar over problemet. Advarselssystemer er også utviklet av blant andre DTU-professor Mogens Blanke tilbake i 2014, der kapteinen mottar en advarsel 30-60 sekunder før parametriske ruller oppstår.

Kapteinen skapte rulling

I flere av de nyere tilfellene har imidlertid undersøkelser fra ulykkeskommisjonene vist at kapteinen på skipene ikke tok hensyn til risikoen for nøyaktig parametrisk rulling og plasserte seg på en kurs som produserte fenomenet.

Et eksempel var Maersk Svendborg, der kapteinen nettopp prøvde å redusere skipets rulling i en storm ved å bremse farten og seile mer mot vinden. Det resulterte i plutselig krengning på over 41 grader.

Et lignende tilfelle var containerskipet CMA CGM G, som mistet containere tilbake i 2018 i en storm i Stillehavet, der British Accident Investigation Board konkluderte med at kapteinens beslutninger hadde skapt parametrisk rulling.

Det samme var tilfellet med containerskipet APL England tilbake i 2016.

Bureau Veritas, et av verdens største selskaper innen inspeksjon, klassifisering, rådgivning og sertifisering, har også beskrevet fenomenet i denne rapporten.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.