Vibrasjoner gjør bilister søvnige allerede etter 15 minutter

Det er ikke bare babyer og små barn som blir lullet i søvn så snart bilen ruller ut av garasjen. Ifølge forskere fra RMIT University i Melbourne, Australia, viser et eksperiment de har foretatt at bilister blir søvnige allerede etter 15 minutter i en simulator hvor de kjører langs en ganske monoton veistrekning.

«Studien vår viser at kontinuerlige vibrasjoner ved lave frekvenser – slike som vi opplever når vi kjører bil eller lastebil – gjør oss stadig mer søvnige; også selv om man er godt uthvilt og i form,» sier en av forskerne bak studiet, professor Stephen Robinson, i en pressemelding.

Betydelig effekt etter 15–30 minutter

Forskerne satte 15 forsøkspersoner inn i simulatoren, hvor det er mulig å vibrere hele simulatoren med forskjellige frekvenser. Her skulle de kjøre i 60 minutter på en tofelts hovedvei mens forskerne målte hjerterytmen deres.

Variasjoner i hjerterytmen kan nemlig brukes som indikator på hvor søvnige folk er. Før og etter testen skulle testpersonene i tillegg angi hvor godt uthvilte de følte seg ved å plassere seg selv på ett av de ni trinnene på den svensk-utviklede Karolinska Sleepiness Scale.

Gjennomsnittlig lå testpersonene rett over fem ved starten av testen, og etter 60 minutter var de rett under 6 hvis de ikke hadde blitt vibrert, og omkring 7,7 hvis de hadde blitt utsatt for små rystelser under testen.

Målingene av variasjon i hjerterytmen viste dessuten at det oppstod betydelige forskjeller når testpersonene hadde kjørt i 15–30 minutter.

– 15 minutter etter at de satte seg i bilen, begynte døsigheten å ramme dem. Etter en halv time påvirker døsigheten konsentrasjonsevnen og årvåkenheten din betydelig, sier Stephen Robinson.

Vet ikke hvorfor vi ristes i søvn

Vi vet fremdeles ikke hvorfor vi blir trøtte av vibrasjoner med lave frekvenser, men flere eksperimenter har ifølge forskernes artikkel påvist at for eksempel togpassasjerer føler seg trøttere når de blir utsatt for vibrasjoner med en frekvens under 2 Hz.

I det australske forsøket ble forsøkspersonene utsatt for vibrasjoner på mellom 4 og 7 Hz i løpet av den 60 minutter lange kjøreturen.

Trøtthet er med sikkerhet medvirkende i omkring åtte prosent av de alvorlige ulykkene i Danmark. Det viste Havarikommissionens undersøkelse av 300 ulykker som FDM omtalte på sine nettsider. Blant de ulykkene som skjedde om natten, var trøtthet medvirkende til over halvparten av ulykkene.

Nytt setedesign kan hindre ulykker

I dag er noen biler utstyrt med såkalte trøtthetsalarmer som overvåker føreren, og gir en advarsel hvis føreren virker mistenkelig passiv. I tillegg har noen biler automatisk nødbremsing og filassistent som griper inn hvis bilen er på vei ut mot veikanten.

Men forskerne mener også at bilprodusentene bør overveie om man kan motvirke de små vibrasjonene ved for eksempel å konstruere bilsetene annerledes.

Men samtidig understreker de at effekten av vibrasjoner må undersøkes mer grundig – slik at man også ser hvordan bilister som er eldre enn de universitetsstudentene som meldte seg som testpersoner blir påvirket av vibrasjonene.

Dessuten vil de gjerne teste hva som skjer ved høyere frekvenser.

«Undersøkelsene våre indikerer at vibrasjoner ved noen frekvenser faktisk har den motsatte effekten og hjelper til med å holde folk våkne,» sier lektor Mohammed Fard i pressemeldingen.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Ing.dk.