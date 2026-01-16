Vi spår at de humanoide robotene overtar og at T-Rex blir gjenskapt

Podkasten Teknisk sett er ti år. I forrige episode så vi ti år tilbake i tid og snakket om noen av de 633 episodene vi har produsert.
I ukens episode markerer ser vi ti år frem i tid. I tillegg til mangeårig medprogramleder Odd Richard Valmot har vi fått med oss vår kommentator Ellen Viseth.
Valmot er rastkt ute med første spådom: – Jeg er ganske overbevist om at vi får en KI som har generell menneskelig intelligens.
Hastigheten øker
Den viktigste betraktningen er hastigheten på teknologiutviklingen. Den kommer bare til å øke det kommende tiåret. Det gjelder sannsynligvis innen alle de mange teknologiområdene vi er innom i episoden:
- Videreutviklingen av batterier
- Fremtidens elbiler og elektrifisering av luftfarten.
- Har vi autonome/selvkjørende elbiler om ti år?
- Kunstig intelligens og kvantedatamaskiner
- Datasentrenes inntogsmarsj
- Hva vil de humaniode robotene bli brukt til?
- Utviklingen innen energi. Vi diskuterer solkraft, vindkraft og kjernekraft - både fisjon og fusjon.
- Er oljealderen over om ti år?
- Har vi norgespris om ti år?
- Forsvaret endres. Ubemannet rekognosering og slagkraft tar over.
- Helse. Roboter vil tilby «varme hender».
- Biologi. Vi vil kunne «bygge» fortidens skapninger. Deriblant gjenskape T-Rex...
– Biologien er den store muligheten som kommer til å åpne seg, sier Valmot. Og legger til:
– Vi må tilpasse biologien til det som skjer med klimaendringene
Vil Norge og Europa lykkes?
Et viktig tema i ukens episode er også hvordan vi skal stille oss til de amerikanske teknologigigantene. Vil Europa lykkes med å bli tilstrekkelig innovative til å ta opp konkurransen og erstatte de endeløst mange amerikanske løsningene vi er avhengige av?
Og hva med Norge? Hvordan og på hvilke områder kan vår lille nasjon bidra i dette bildet?
