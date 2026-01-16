Vi spår at de humanoide robotene overtar og at T-Rex blir gjenskapt

Podkasten Teknisk sett er ti år. I forrige episode så vi ti år tilbake i tid og snakket om noen av de 633 episodene vi har produsert.

I ukens episode markerer ser vi ti år frem i tid. I tillegg til mangeårig medprogramleder Odd Richard Valmot har vi fått med oss vår kommentator Ellen Viseth.

Valmot er rastkt ute med første spådom: – Jeg er ganske overbevist om at vi får en KI som har generell menneskelig intelligens.

Hastigheten øker

Den viktigste betraktningen er hastigheten på teknologiutviklingen. Den kommer bare til å øke det kommende tiåret. Det gjelder sannsynligvis innen alle de mange teknologiområdene vi er innom i episoden:

Videreutviklingen av batterier

Fremtidens elbiler og elektrifisering av luftfarten.

Har vi autonome/selvkjørende elbiler om ti år?

Kunstig intelligens og kvantedatamaskiner

Datasentrenes inntogsmarsj

Hva vil de humaniode robotene bli brukt til?

Utviklingen innen energi. Vi diskuterer solkraft, vindkraft og kjernekraft - både fisjon og fusjon.

Er oljealderen over om ti år?

Har vi norgespris om ti år?

Forsvaret endres. Ubemannet rekognosering og slagkraft tar over.

Helse. Roboter vil tilby «varme hender».

Biologi. Vi vil kunne «bygge» fortidens skapninger. Deriblant gjenskape T-Rex...

– Biologien er den store muligheten som kommer til å åpne seg, sier Valmot. Og legger til:

– Vi må tilpasse biologien til det som skjer med klimaendringene

Vil Norge og Europa lykkes?

Et viktig tema i ukens episode er også hvordan vi skal stille oss til de amerikanske teknologigigantene. Vil Europa lykkes med å bli tilstrekkelig innovative til å ta opp konkurransen og erstatte de endeløst mange amerikanske løsningene vi er avhengige av?

Og hva med Norge? Hvordan og på hvilke områder kan vår lille nasjon bidra i dette bildet?