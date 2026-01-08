Ti år med podkasten Teknisk sett: – Teknologihastigheten kommer til å bli mye raskere

En podkast om teknologi, av Teknisk Ukeblad

Den første episoden av podkasten Teknisk sett ble publisert 7. januar 2016. Medvirkende var Teknisk Ukeblads journalist Odd Richard Valmot og (den gang) ansvarlig redaktør Jan M. Moberg.

633 episoder

I ukens episode (nr. 634 i rekken) hører vi de to i jubileumsmarkeringen – som ble spilt inn på selve tiårsdagen. Selvfølgelig med kake.

I denne episoden har vi fokus på tilbakeblikk over de ti årene som har gått. Blant annet går vi gjennom temaene for de ti første av de totalt 633 episodene som er spilt inn opp gjennom årene. Deriblant tilbakeblikk på områder som:

Internet of things (IoT)

Bil- og batteriteknologi

KI og datasentre

Energi og kjernekraft

Forsvarsteknologi og droner

Europeisk teknologisamarbeid

Norge som innovasjonsarena

Komplett oversikt

Det har skjedd mye på disse årene, men:

– Teknologihastigheten kommer til å bli mye raskere, sier Valmot.

Podkasten har hatt flere hundre gjester opp gjennom årene og har omfattet et stort antall temaer innen teknologi og vitenskap. En komplett og oversiktlig oppsummering av alle episoder og temaer finner du blant annet her.