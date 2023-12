Vi som driver Kystruten, trenger strengere krav til klima og miljø

Skipsfarten står overfor en av de største utfordringene noensinne: Det grønne skiftet. Et skifte som ikke kommer av seg selv, eller ved at kun enkeltaktører gjør store investeringer for en mer bærekraftig fremtid.



Kystruten Bergen – Kirkenes – Bergen, som driftes av 11 skip for å sikre transport av gods og passasjerer langs vårt langstrakte land 365 dager i året, er en viktig del av norsk skipsfart og vår kysthistorie. Kystruten er også en betydelig samfunnsaktør når det gjelder verdiskapning langs kysten, og en del av kritisk infrastruktur i de nordligste delene av landet vårt.

Kan gå på biogass i dag

Vi kan vise verden at Norge tar ledelsen i kampen for en mer bærekraftig fremtid, mener administrerende direktør Bent Martini i Kystruten. Foto: Martin Giskegjerde / Oclin

Vi er overbevist om at kystruten kan være en brekkstang for teknologiutvikling som trengs for å lykkes med en mer bærekraftig maritim sektor. Men for å lykkes trengs det støtte og klare ambisjoner fra norske myndigheter for å komme i mål.

Havila Kystrutens skip kan gå klimanøytralt i dag, uten behov for tekniske endringer, ved å benytte biogass på våre skip. Dessverre har norske myndigheter ikke vist tilstrekkelig vilje til å støtte satsingen på sirkulærøkonomien med en større produksjon av biogass i Norge. Dette er skuffende, gitt de miljøfordelene biogass har i forhold til tradisjonelt fossilt drivstoff, samtidig med alle nye arbeidsplasser en slik satsing kunne skapt lands kysten. Hos våre skandinaviske naboer har en slik satsing allerede vært en stor suksess.

En av de mest alarmerende signalene vi har sett, er diskusjonene rundt nullutslippskrav i verdensarvfjordene. Dette er områder som trenger ekstra beskyttelse, hvor det er riktig å sette ekstra strenge miljøkrav. Men vi frykter at myndighetenes vilje til å innføre disse kravene vakler bare de møter litt motstand. Dette er urovekkende, da det sender signaler om manglende engasjement for å nå våre nasjonale og internasjonale klimamål.

Må få strengere miljøkrav

I den kommende anbudsrunden for Kystruten Bergen – Kirkenes – Bergen må vi handle raskt og målrettet. Vi må inkludere strenge miljøkrav i anbudsdokumentene for å fremme et grønt skifte på denne historiske og viktige transportruten. Dette vil tvinge aktørene i bransjen til å investere i ny teknologi og alternative drivstoff, og samtidig sette et viktig eksempel for andre deler av skipsfarten. Men kravene må komme raskt, slik at aktørene får nok tid på seg til å levere!

Vi er fast bestemt på å ta ansvar for vår del i det grønne skiftet. Vi ser en fremtid der kystruten er en miljøvennlig og bærekraftig transportløsning, og vi håper at norske myndigheter vil gå sammen med oss for å realisere denne visjonen. Sammen kan vi vise verden at Norge tar ledelsen i kampen for en mer bærekraftig fremtid.