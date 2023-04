– Vi skal bli verdensledende på energilagring Orkland kommune skal nå ta stilling til om de vil legge til rette for et industriområde på hele 6600 mål som skal romme en gigafabrikk for battericeller og en klynge med bedrifter innen energi og innovativ matproduksjon.

Elinor planlegger en stor batterifabrikk i Trøndelag. Mens de fleste batterifabrikkene så langt har prioritert såkalte NMC-celler med en katode laget av nikkel, mangan og kobolt, skal Elinor lage LFP-celler, det vil si av litium, jern og fosfat. Illustrasjon: Elinor