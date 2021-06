Vi «sitter på» i Volvos nyeste elbil

Volvo offentliggjorde onsdag prisen på sin kommende elbil C40 Recharge.

I den anledning arrangerte svenskene en digital prøvekjøring av bilen, hvor vi fikk «sitte på» mens Volvos folk satt bak rattet.

C40 er en karosserivariant av Volvo XC40, som vil si at utover utseendet er alt det tekniske identisk.

Bilen koster fra 555.000 kroner før tilvalg, og Volvo skryter av at bilen allerede da er svært godt utstyrt.

Varmepumpe, dynamisk farsholder, filholderassitent, blindsoneassistent, elektriske forseter, varme i sete og ratt, tåkelys, LED-piksel fremlykter, panoramatak, 360-kamera, og premium lyd er standard. Det er også varmepumpe som standard.

Som søstermodellen har C40 firehjulstrekk og 300 kilowatt motoreffekt: 150 kilowatt foran og bak. Dreiemomentet er maks 660 newtonmeter. Null til hundre gjør den unna på 4,9 sekunder.

Rekkevidden er 420 kilometer, og batteriet har en kapasitet på 78 kilowattimer brutto.

Det ble åpnet for bestilling onsdag, og bilen veveres til kunder i løpet av fjerde kvartal i år.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Volvo C40 Recharge har noe bedre aerodynamiske egenskaper enn XC40. Foto: Volvo

Bak rattet på Volvo C40

Så til «prøvekjøringen». Volvos produkteksperter Alexander Petrofski og Anna Arasa Gaspar rattet bilen i Göteborgs gater mens vi forsøkte å få et fornuftig svar på hva forskjellene på C40 og XC40 rent praktisk er.

Så hva er forskjellene? Ikke store. Produktekspertene sier C40 er en mindre praktisk bil, hvor designerne har blitt gitt større frihet i utformingen.

Siden plattformen er lik, er kjørekarakteristikkene også veldig like. C40 har likevel et mykere chassis, og noe raskere akselerasjon. C40 har spoilere som skal gi bilen bedre stabilitet i høy hastighet.

Formen gjør også C40 mer aerodynamisk enn XC40, og ekspertene utdyper at dette gir omtrent fem prosent lavere forbruk. Endelig rekkevidde er ikke avgjort, ettersom bilen ikke har gjennomgått typegodkjenning, men 420 kilometer er minstemålet Volvo ser for seg å oppnå i WLTP-kjøresyklusen.

Lavere bakkeklaring

C40 har noe lavere bakkeklaring enn XC40, og er senket 20 millimeter. Samtidig har de beholdt den høye sittestillingen fra SUV-en. Det skal ikke gå ut over plassen innvendig i vesentlig grad. Sjåføren oppga at han måler 197 centimeter, og fremdeles ikke stanger hodet i taket.

Bagasjerommet er selvsagt mindre, men fra gulvet til toppen av bakre seterygg skal C40 være identisk med XC40. De 90 literne bagasjerommet har krympet har forsvunnet på grunn av bakpartiets form, og totalen blir 489 liter.

Programvaren i bilen er for øvrig den samme som i XC40. Altså vil utrulling av programvaren gå i samme takt som på XC40.

Volvo C40 Recharge har litt mykere chassis og lavere bakkeklaring enn XC40. Forbruket skal være rundt fem prosent lavere. Foto: Volvo

Her er det Android automotive som står for infotainmentsystemet. Dette kan snakke med flere av bilens kontrollenheter (ECU-er), og ekspertene forteller oss at alle mulighetene som ligger i dette ikke er utforsket.

Infotainmentsystemet kan utvides i fremtiden

I fremtiden kan altså bilens infotainmentsystem styre eller vise status fra flere komponenter. Så om vi forstår det rett kan det for eksempel være at det etter hvert kan bli mulig å åpne vinduer og bakluke for eksempel, via skjermen eller talekommandoer.

Volvo og Google er i tett dialog om utviklingen av Android automotive i bilene, blir vi fortalt.

Volvos egne programvareplattform oppdateres trådløst over internett, slik at man ikke trenger å besøke verksted. Alle bilens ECU-er kan oppdateres på denne måten.

Volvo C40 leveres på tampen av året.