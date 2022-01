Vi prøver ut Elon Musks biltunnel, The Boring Company

En av de mange tingene Elon Musk driver med, er å prøve å bli kvitt mye av trafikken som plager opp i byene. Hen vil gjøre det Oslo er et godt eksempel på: Flytte trafikken under bakken. Derfor har han startet The Boring Company, som skal gjøre undergrunnen kjørbar. Det første systemet er i drift under Las Vegas, og vi har tatt en tur under bakken.

Når det er sagt, er det ikke lange turen det er snakk om. Det hele var over på et blunk og virket som et par kilometer. Attpåtil med en stasjon underveis. Skjønt stasjon – det er en avkjørsel opp og ned og noen parkeringsplasser for biler.

Mest for Tesla

Her er det selvfølgelig ikke bare å dundre av gårde med en gammel Ford. Ingen eksos her, takk. Tunnelene er naturlig ventilert, så av de rundt 70 bilene som kjørte i systemet, var de aller fleste Model Y og noen Model X.

Ifølge sjåføren, for dette systemet er foreløpig manuelt operert, har selskapet fått tillatelse til å bore tunneler langs hele den velkjente stripa som er en del av Las Vegas Boulevard. Da kan det blir mer svung over det.

På sikt må vi vel også anta at det er snakk om autonome biler. Vi kan ikke forså annet enn at det er lettere å gjennomføre full autonomi i de trange tunnelene i dypet enn på overflaten, hvor alle slags situasjoner kan oppstå.

Her på stasjonen kan bilene passere – eller man kan bytte bil. Tunnelene synes i bakgrunnen. Foto: Odd Richard Valmot

Lettboret

På overflaten fant vi et borehode av den enklere sorten. Det var tydeligvis brukt til å bore tunneler med. Her var det ikke vanlige kutterhoder, men puter med hardmetallpigger. Neppe noe for norsk fjell, men greit her i den løse sandsteinen.

Litt av poenget er jo at det skal være raskt og billig å flytte trafikk under bakken på denne måten. Men det er nok ekstremt avhengig av fjelltypen. Det ser ikke ut til at Musk har løst problemet med hardt fjell.

Blir det effektivt?

Hvor effektivt det vil være å flytte den elektriske trafikken under jorda, er avhengig av mer enn fjellets hardhet. Fjellkvalitet kan være så mange ting, med åpne slepper eller oppknusinger, for ikke å snakke om alt det andre som er der nede under føttene våre. I Norge er det jo mange som har boret energibrønner ned til et par hundre meter og de vil neppe ha en tunnel i nærheten.

Tunnelene tilbys på nett med en diameter på 3,65 meter, ledlys, mobildekning, overvåkningskameraer, brannsikring og minimum to stasjoner. Avstanden kan være fra 400 meter til uendelig, melder selskapet.

Vi får vente og se hvor dette bærer hen. Morsomt er det, i hvert fall.