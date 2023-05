Vi må ta klima fra megatrend til megahandling

Når ble, med sitat fra regjeringen og FN, «den største krisen menneskeheten har stått overfor» en megatrend? Hadde trenden enda gått ut på mobilisering og handling for å minimere menneskelig klimapåvirkning, hadde det vært en god ting. Men når det brukes til å grønnmale bedrifter og produkter som et skalkeskjul på handling som ikke er til stede, blir det en alvorlig flaskehals for omstilling og en forsterkning av klimakrisen.