Vi må snakke om toveislading

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

Elbilen kan redusere strømregningen for hvermannsen og bidra til et mer stabilt strømnett. En ny undersøkelse viser at nesten halvparten av norske elbileiere allerede er positive til å dele strøm fra elbilen med huset.

Det tok ikke lang tid før dette året ble like preget av energidiskusjoner som fjoråret. Rekordlav utbygging av ny kraft, økt kraftbehov og nordmenns generelle høye strømforbruk fortsetter å være hete temaer også i år.

Det er på tide å prioritere løsninger som kan realiseres raskt. Vi må fokusere på de teknologiene som kan komme mange til gode og som er enkle å bruke.

Hvis hele den norske bilparken blir elektrisk, vil vi om noen år ha tre millioner elektriske biler på våre veier. Her ligger det et enormt potensial i å bruke disse som mobile batterier.

Toveislading, også kjent som Vehicle-to-grid eller Vehicle-to-home, lar elbiler lagre energi og sende den tilbake til hjemmet eller nettet ved behov og når etterspørselen er høy.

Emanuella Wallin, prosjektleder for V2G hos Polestar. Foto: Polestar

Administrerende direktør i Zaptec, Kurt Østrem. Foto: Arash A. Nejad

Kan lagre mye strøm i biler

Resultatet? Lavere strømregninger, stabilisering av nettet, og økt andel fornybar energi i energisystemet.

Norge er verdensledende på elbil og vi har derfor mulighet til å teste dette både i storskala og lokalt. Hvis du lader tre millioner elbiler én gang og henter ut den energien, tilsvarer det årsforbruket til mer enn 10.000 husstander.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold De bringer teknologiens historie til liv med kunstig intelligens

En ny undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Zaptec, viser at 40 prosent av norske elbileiere allerede er positive til å bruke teknologien.

Les også Ingeniører sørger for vann i Ukraina – men det viktigste bidraget er noe helt annet

Burde vært en realitet

Selv om teknologien eksisterer, er den lite utbredt. EU arbeider med nytt regelverk, men det ventes først ferdigstilt i 2029. Inntil da er det et gap mellom teknologien og regelverket som skal sikre at den kan tas i bruk på en trygg, effektiv og standardisert måte.

Det vi trenger er ikke investeringer eller flere insentiver for å kjøpe utstyr. Vi trenger felles spilleregler og standarder for kommunikasjon mellom elbil, ladeboks og strømnett, samt tydelige krav til sikkerhet og datadeling.

Kort sagt: Vi har teknologien, men ikke alle rammene på plass.

Den oppgaven må løses i samarbeid mellom ladeprodusenter, bilprodusenter, energiselskaper og leverandører av skyplattformer. Det er komplekse systemer, og det tar tid å etablere løsninger som fungerer på tvers av teknologier, merkevarer og nasjonale energisystemer.

Vi etterlyser likevel at det settes større fokus på dette hos lokale energimyndigheter, slik at toveislading løftes opp på agendaen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Forhindret utslipp på 679 millioner tonn CO2

Smarte ladere er nøkkelen

Smarte elbilladere er avgjørende for å kunne utnytte potensialet i toveislading. Hjernen ligger i bilen, men uten en smart ladeboks med teknologi for toveislading, vil man ikke kunne omfordele strømmen og veksle mellom likestrøm til vekselstrøm, som kreves for å kunne mate strøm ut og inn på strømnettet og til boligen.

Hva må til?

Helhetlig regelverk: Politikk og standarder må på plass for å sikre sømløs kommunikasjon mellom bil, lader, hus og strømnett. Automatisering: Forbrukerne skal kun trenge å plugge inn bilen – resten bør skje automatisk. Det krever at standarder som OCPP (kommunikasjonsprotokoll), ISO og IEC etterleves. Mer kunnskap: Alle aktører, fra bilprodusenter til nettselskap, strømselskaper, politikere og elektrikere, må forstå teknologien og dens fordeler. Smarte elbilladere: Ved å stille krav til at nye installasjoner skal støtte smartlading og V2G, og samtidig legge til rette for økonomiske insentiver slik at forbrukere velger dette, kan vi sikre at standarden blir satt nå når vi trenger den, så vi unngår å måtte bytte ut teknologien om få år.

For å lykkes, må vi samarbeide på tvers av bransjer og myndigheter, og utvikle et regelverk som gjør at teknologien kan iverksettes og brukes av alle.

Det er på tide å sette fart på denne utviklingen og 2025 må være året startskuddet går.