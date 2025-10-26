Hundrevis evakuert etter omfattende ras i Oslo – frykter at to store steinblokker skal rase

– Det er fare for at to kjempestore blokker raser ut. Så hele blokken er i fare. Nå er det evakuering av samtlige, sier politiets innsatsleder Thomas Broberg til Aftenposten.

Det er så langt ikke meldt om skader på bygninger, men en bil har fått mindre skader, opplyser operasjonsleder Rune Hekkelstrand. Han sier til NTB at det ikke er meldt om personskader.

Raset har gått bak boligblokker i Hasleveien og Sukkertoppveien. Politiet meldte om raset klokken 17.10.

Evakuering av flere blokker

En halvtime senere skriver Hekkelstrand på politiloggen at evakuering er iverksatt.

– Vi har startet evakuering av blokkene Hasleveien 9, 11 og 13 som ligger på nedsiden av raset, skriver Hekkelstrand på politiloggen.

– Dette er et studenthus tilhørende Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Vi er i kontakt med dem, skriver han videre.

SiO-sjef Andreas Eskelund sier til NRK at de sitter i krisemøte.

– Vi sitter i møte nå. Vi har kontakt med politiet og prøver å skaffe oss oversikt. Vi kommer tilbake når vi vet mer, sier Eskelund.

Hasleveien 9 var ferdig evakuert klokken 19. Foto: Arash A. Nejad

Til NTB sier operasjonsleder Hekkelstrand at også Sukkertoppveien 1-5, som ligger på oversiden av rasstedet, blir evakuert. Mange rammes.

– Det er snakk om flere hundre, sier Hekkelstrand og legger til at det er vanskelig å komme med et mer presist anslag.

Også Hasleveien 11 skal være ferdig evakuert. Foto: Arash A. Nejad

Mener rasstedet ikke er stabilt

Klokken 17.21 meldte politiet at det fortatt går steinsprang fra raset. De ber personer i området om å trekke seg unna. Tekniker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er søndag kveld på vei.

– Vi jobber med å finne ut hva som har behov for evakuering og å finne ut om skadestedet er stabilt eller ikke. Brannvesenet vurderer foreløpig at rasstedet ikke er stabilt, og derfor har vi startet evakuering fra oversiden, sier Hekkelstrand rundt klokka 17.50.

Flere boliger kan bli evakuert.

– Kan ikke utelukke at flere må evakueres. Det er en kontinuerlig og pågående situasjon akkurat nå, sier operasjonslederen.

Hasleveien 13 var ikke evakuert da TUs fotograf var på stedet rundt klokken 19 søndag kveld. Foto: Arash A. Nejad

Fortsatt lyder i fjellet

Det er fremdeles lyder i fjellet og bevegelse i grunnen, opplyser brannvesenet til NTB i 18.30-tiden.

– Vi har tyfon på stedet som skal varsle når det er bevegelse i fjellet slik at vi kan evakuere folk. Om deter sannsynlig at det vil gå ytterligere ras, er vanskelig å si, men det er det vi frykter, sier vaktkommandør Aleksander Olsen i Oslo brannvesen til NTB.

Brannvesenet er på stedet med 13 biler og har fått bistand fra brannvesenet på Romerike og Asker og Bærum. Hovedprioriteringen nå er å sikre området og sørge for at ingen tar seg inn.

Brannvesenet venter nå på informasjon fra geologer som er på vei til stedet, sier Olsen. Det vil også bli satt inn droner, som skal gi et bedre overblikk over området.

En bil skal være truffet av raset som gikk søndag ettermiddag. Foto: Tore Kristiansen/VG via NTB

Hvor stort omfang raset har, og hvor stort område som er berørt, er vanskelig å si mer nøyaktig, sier han.

– Vi er foreløpig i en akuttfase som handler om å sørge for kontroll, sier han.

«En veldig stor operasjon»

– Det dreier seg om et tall på mellom 300 og 400 evakuerte, sier politiets innsatsleder Thomas Broberg til pressen ved Carl Berner i 19.10-tiden.

Han sier at geolog er på stedet for å vurdere bygningene på stedet og se om flere ras er nær forestående.

Mange av beboerne i studentboligen står samlet utenfor. Nødetatene jobber på stedet etter at det har gått et jord- og steinras i en skråning ved Carl Berner i Oslo. Foto: Thomas Fure / NTB

– Dette er en veldig stor operasjon, og alvorlig for dem det berører, sier Broberg.

– Det som er gledelig er at det ikke har gått ytterligere rast mens vi har vært der, og vi har heller ikke noen opplysninger om at det er noen som har kommet til skade, sier innsatslederen.

