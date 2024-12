– Vi må bygge produkter med potensial utenfor Norge

– Vi skal bidra til å identifisere hva vi skal leve av når oljealderen går mot slutten. Da trenger vi å bygge produkter som har potensial utenfor Norges grenser, forteller Lillian Røstad.

Det fleste av oss kjenner Simula som et programmeringsspråk – «born and raised in Norway».

Simula Research Center er derimot en forskningsorganisasjon, som ble etablert i 2001 for å drive forskning av høy kvalitet innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Oppdraget er «å være til nytte for samfunnet ved å løse viktige vitenskapelige problemer, utdanne neste generasjon og utvikle lønnsomme teknologibedrifter».

En betydelig oppgave, altså. Og ikke rart navnevalget ble som det ble, i og med at programmeringsspråket Simula regnes som det første objektorienterte programmeringsspråket. Det fikk en betydelig internasjonal betydning. Ja, det var rett og slett et norsk bidrag til verdens digitale utvikling.

Fra koloskopi til skip

I denne episoden av Teknisk sett forteller daglig leder Lillian Røstad om senterets innsats innen en rekke områder – fra arbeidet med å identifisere endetarmskreft ved hjelp av digital koloskopi til hvordan digitale tvillinger av skip bidrar til å redusere utslipp i skipsfarten. Bredden i områder er utvilsomt stor ...

Selskapene må med

Som de fleste av lytterne vil forstå, tar det ofte mange år for forskning å bli til lønnsomme produkter i markedet. Derfor er det en kjepphest for Simula at hele verdikjeden er involvert, ikke bare forskningsinstitusjonene.

– Det tar ofte ti år fra forskning til produkter blir godkjent og lansert. Derfor er det viktig at også bedriftene gjør forskning innad i selskapene. Da kan alt gå raskere, forklarer Røstad.