Vi kjørte elektrisk fritidsbåt i over 20 knop – her er dommen

Under Lydløskonferansen i Arendal fikk vi en prøvetur med den svenske elektriske båten Candela C-7. Etter kort tid på sjøen ble all teorien vi har skrevet om i mange år til en stor grønn og fantastisk opplevelse. Vi tøffet ikke ut av Pollen, vi summet ut. Nesten lydløst. Veldig ulikt den tilsvarene store båten vi selv er eier av. Vi summet av gårde i seks knop med et forbruk på rundt 1,5 kW per nautisk mil.

Så skjøv Candelas markedsdirektør Erik Eklund pådraget fremover og da skjedde det nesten utrolige ting. Som alle fritidsbåter med litt kraft, hever den seg opp av vannet. Men denne nøyde seg ikke med å plane. C-7 har vinger som går ned i vannet når farten stiger og løfter båten helt ut av vannet. Den fløy, for mangel av et bedre ord.

Skroget ble løftet av vinger, eller foiler, foran og bak og vips, så var vi i 20 knop. Det gjør vi jo titt og ofte på hytta, men ikke som disse 20 knopene. Mens det kan riste og slå litt når en vanlig båt planer så skjedde det motsatte her. Candelaen, som da hadde hevet skroget en halvmeter over sjøen, fløy over bølgene som om det var en skinne like under overflaten. Da vi kjørte gjennom en del bølger, som ville gitt ganske heftige bevegelser i en vanlig båt, kom det ikke så mye som en ørliten rystelse. Det var nesten naturstridig for folk som er vant til å være på sjøen.

Strømsparebøsse

Kraftforbruket var, om ikke naturstridig, så et godt eksempel på fysikkens glade side. I 20 knop brukte C-7 ned mot 0,9 kW per nautisk mil, og den var ikke over 1,1 kW per nautisk mil. Vi følte oss grønne på sjøen for en gangs skyld. Det er ikke den følelsen vi vanligvis sitter igjen med etter en båttur med stempelmotor.

Hvordan denne båten går gjennom vannet er lett å se på kjølvannet. Det vil si mangel på kjølvann. Vanligvis når du durer av gårde i 20 kn så skvalper det godt for båter du passerer, og visa versa. Ikke her i gården. Det eneste sporet vi så etter Candelaen var noen hvite bobler som kom fra vingen og propellen, selv om produsenten oppgir at den skaper en fem centimeter hekkbølge.

Candelas markedsdirektør Erik Eklund har ikke klart å overtale noen i elbillandet Norge til å kjøpe flyvende elbåter. Men han tror det kommer.

Her ligger selvfølgelig også mye av hemmeligheten med det lave kraftforbruket. Hekkbølgen er et utrykk for hvor mye vann skroget må presse seg gjennom og flytte til siden for å komme fram. Ikke rart en påhenger trenger så mange CO 2 -osende hestekrefter.

Sjøens elbil

I enda større grad enn i elbiler er det en datamaskin som overvåker og styrer framdriften. Avanserte algoritmer justerer vingene, eller foilene, 100 ganger i sekundet. Dette handler ikke om å dytte et par planker ned i vannet som løfter opp båten. Dette er starten på en teknologiutvikling som så vidt har startet, og som vil gi oss enda bedre og mer energieffektive løsninger på sjøen.

Turen vi tok var ikke så lang. Vi fikk en svingom utenfor Pollen i Arendal. Men med det innebygde batteriet på 40 kWh har den 1300 kilo tunge båten en rekkevidde på 50 nautiske mil i 22 knop. Og den kan presses opp i 30 knop. Med andre ord går den mye lenger enn det de fleste båteiere trenger på en dagstur, og på samme måte som med elbiler. Om noen år vil du kunne svinge innom en hurtiglader både her og der.

Det er ikke alltid lett å snakke i en båt som planer av gårde i over 20 knop. Påhengere gir fra seg mye lyd og vannet som fosser til side er heller ikke lydløst. I Candelaen var det bare en svak summing fra motoren og vi hørte ingenting fra vann som flyttet på seg. Roping var erstattet med snakking. Deilig!

Koster godt over to mill.

Vi hadde uten å nøle byttet inn vår Nordkapp, med en tørst 150 hk på hekken, om vi hadde fått en C-7 i bytte. Dessverre er det et betydelig prishopp for at noe slikt kan skje i nærmeste framtid. Candelaen koster, eller kostet for den er erstattet av C-8, godt over to millioner.

Det reflekterer en masse utvikling av skrog, programvare, foiler, drivsystem og mye annet. Men potensialet for at dette kan bli både billigere og bedre er til stede. Eldrift av fritidsbåt kan kanskje til og medbli påbudt når vi ser inn i krystallkula. Med en bensinpris på marinaene på 30 kroner literen, som mange trenger for å dytte farkosten en nautisk mil, er det jo lett å tenke seg at lading på brygga og i marinaer er et forlokkende alternativ.