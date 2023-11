Et lekket brev fra Hovedredningssentralen (HRS) til Justis- og beredskapsdepartementet har skapt en viss oppstandelse i det norske redningshelikoptermiljøet. I brevet hevdes det blant annet at AW101 Sar Queen ikke kan løfte en eneste person på Galdhøpiggen (2469 m.o.h.) ved temperaturer over 0 grader. Det var NRK som først omtalte brevet.