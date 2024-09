Vi kan gjøre hydrogenøkonomien mer lønnsom og bærekraftig

Hydrogen blir pekt på som en viktig brikke for å nå klimamålene våre. Likevel er det ikke nok å kun fokusere på selve produksjonen av hydrogen som energibærer – vi må også rette blikket mot biproduktene som oppstår underveis. Ved å utnytte biproduktene, kan vi bidra til å maksimere ressursutnyttelsen og styrke den økonomiske bærekraften i hydrogenindustrien.

Effektiv utnyttelse av biprodukter, som eksempelvis oksygen fra elektrolyseprosessen, er avgjørende for å skape en helhetlig, sirkulær verdikjede.

Maria Brandsøy, Business Opportunity Manager i Ocean Hyway Cluster

For hver produsert kg hydrogen produseres i overkant av 8 kg oksygen. Vi i Ocean Hyway Cluster har fulgt hydrogenindustrien i mange år og selv om oksygen ofte blir nevnt, er naturlig nok fokuset mer rettet mot å få i gang produksjon av hydrogen.

Hvordan utnytte et produkt som «ingen trenger»?

Oksygen har flere bruksområder og er viktig i mange næringer det være i industriell produksjon, akvakultur, helsesektor og andre bransjer. Utfordringen med å utnytte oksygen som biprodukt er at mange faktorer må vurderes for å få det til å fungere kommersielt, og at det faktisk skal lønne seg å bruke den fremfor å slippe den ut.

En avgjørende faktor kan være plasseringen av hydrogenproduksjonen, for eksempel nærhet til kunder som har behov for oksygen og som nærmest kan få det «gjennom et hull i veggen».

Imidlertid prioriterer de fleste hydrogenprosjekter naturlig nok andre kunder når de velger lokasjon, og disse har sjelden behov for oksygen. Dette kan resultere i at når man til slutt vurderer bruk av biproduktet, finnes det få gode alternativer, og oksygenet blir sluppet ut. Prosessering, lagring og frakt av oksygen blir nemlig fort dyrt når man skal konkurrere i et marked med en gass som verken er kostbar eller mangelvare.

Manglende kunnskap i verdikjeden

Det er mange aspekter ved oksygen som må vurderes og sees i sammenheng. Det finnes allerede mye solid forskning på oksygenets bruksområder, men det er først når vi kobler denne kunnskapen til konkrete forretningsmodeller, og kanskje til og med topper det med regulatoriske krav om sirkularitet i produksjonen, at vi har et reelt grunnlag å bygge videre på.

Som klynge med 70 bedrifter jobber vi i Ocean Hyway Cluster for å tette kunnskapsgap i hydrogenverdikjeden og vi erfarer at bruk av biprodukt, spesielt oksygen, er ett av disse. På vår årlige hydrogenkonferanse i oktober vil vi belyse dette temaet og ønsker å starte en dialog om hvordan vi kan øke sirkulariteten i hydrogenproduksjonen. Vi håper dette vil bidra til økt forståelse av oksygenets rolle som biprodukt og stiller spørsmålet: Ender det som avfall eller ressurs?

