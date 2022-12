– Vi forskere har notorisk undervurdert hvor raskt og kraftig klimaendringene kommer

I Tromsø er det varmegrader denne dagen ved inngangen til november. Inne i Framsenteret er det satt fram twist og kjeks på møtebordene. Jan-Gunnar Winther geleider oss forbi en utstoppet isbjørn og en modell av forskningsskipet «Kronprins Haakon», som han var fødselshjelper for. Som direktør for Norsk Polarinstitutt måtte han kjempe for å få realisert et av verdens mest avanserte forskningsfartøy, med 14 laboratorier og en autonom undervannsdrone som kan gå ned til 6000 meters dyp.