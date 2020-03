Vi bør vurdere å innføre euro i Norge. Før det er for sent

Kronekursen stuper. Økonomer finner ikke ord. Ingen beskytter oss i valutamarkedet. Da må vi tore å diskutere fordelene med å delta i euro-samarbeidet. Det vil gi oss beskyttelse, stabilitet og øke mulighetene til å nå det grønne skifte.

Innenfor eurosamarbeidet vil inflasjonen bli holdt i sjakk og vi vil få langsiktig lave renter uten redsel for hyppige bevegelser og hopp. Det er viktig for norske husholdninger som har høy gjeld i et stramt boligmarked.

Nå er det bankene som gnir seg i hendene fordi de tjener på svingningene og industrien som tjener på økt konkurransedyktighet. Men snart vil prisene på importerte varer justeres, som er nært alt - alt - vi kjøper, og da vil prisnivået øke betraktelig. Det vil legge press på lønnsoppgjøret som nå satt på vent, og føre til økte lønninger, noe veldig mange fortjener.

EUs klimamål vil gjøre oljen vår mindre verdt

Men; hvis prisene og lønningene øker samtidig som vi har den største offentlig sektor i OECD-regionen, blir det mye vanskeligere å få til det grønne skiftet. Årsaken er at vi blir mer avhengig av inntektene og arbeidsplassene i petroleumssektoren hvor verdiskapning og avkastning er høyere enn andre sektorer. Da kan omstillingen til fornybare energikilder eller andre aktiviteter med lavere inntjening blir mer krevende.

EUs Green Deal vil gjøre vår petroleumssektor over tid mindre verdt, selv om pris og etterspørsel etter norsk olje og gass vil komme tilbake etter koronakrisen. Vi kommer ikke unna at vår praktisk talt eneste gasskunde har en plan om å fjerne alle fossile kilder innen 2050, hva enn IEA sier.

Euro vil gi prisstabilitet

Trolig vil verdien og inntektene fra petroleumssektoren vår synke proporsjonalt med at EU oppnår sine klimamål. Da blir kronen mindre avhengig av oljeprisen. Skal vi utvikle nye eksportsektorer vil vi trenge prisstabilitet for å tiltrekke investorer og unngå inflasjon, noe vi vil få innenfor euroen.

Vi må reparere taket mens solen skinner, sies det. Nå er det mørke skyer på horisonten. Da må vi tore å ta debatten: Vi bør vurdere å innføre euro i Norge. Før det er for sent.