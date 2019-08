– Vi bør skape bedrifter som kan omsette for  milliarder i transportløsninger

Arendalsuka: Vi har snakket med to av aktørene i regjeringens ekspertutvalg for teknologi og fremtidens transportinfrastruktur, som står bak rapporten «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet». Sintef-sjef Alexandra Bech Gjørv og Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen møtte tu.no den regntunge torsdagen i Arendal for å snakke om mobilitetsutfordringene som møter alt fra enkeltindivider til de som skal planlegge og bestille nye transportløsninger.