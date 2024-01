Oslo lufthavn er stengt for flytrafikk frem til 14.30 på grunn av kraftig snøvær, skriver Avinor i en melding på nettsidene. Ny vurdering tas da. Passasjerer bes forholde seg til informasjon fra sitt flyselskap.

– Årsaken er at det snør så tett at flyene ser ikke bakkelysene, og da har vi ikke lov til å sende flyene av gårde, sier pressevakt Monica Fasting i Avinor til VG.

Busser, T-bane og tog står også stille i Oslo på grunn av snøkaoset. Miljø- og samferdselsbyråd Marit Vea (V) innkaller nå etatene til ekstraordinært møte.

Møtet holdes klokken 15.30. Byråd Vea bekrefter at hennes underliggende etater er invitert, skriver Avisa Oslo.

– Jeg har behov for å vite hvordan kommunen jobber for at viktige og nødvendige tjenester blir utført for befolkningen, sier hun til Avisa.

Vintervær skaper trøbbel i flere land

Været skaper trøbbel i flere europeiske land. I Frankfurt, Europas sjette største flyplass, ble alle flyginger innstilt fra lunsjtider på grunn underkjølt regn som gjør avising av fly umulig. I München ble over 250 fly satt på bakken i morgentimene.

Vest i det sørlige og sentrale Sverige ventes det snø og storm onsdag. Flere steder har Sveriges meteorologiske institutt utstedt oransje farevarsel, som er det nest høyeste nivået.

På Landvetter flyplass i Göteborg kjørte et fly seg fast i snøen onsdag morgen, melder Aftonbladet. Onsdag morgen veltet snøværet for alvor også innover Jylland i Danmark, og bilister ble oppfordret til å være forsiktige.

I Storbritannia er det utstedt gule farevarsler for kulde denne uken. Temperaturene er ventet å holde seg lave de neste dagene, og en mulig storm er på vei, skriver Sky News.

Saken oppdateres.