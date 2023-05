Vestre har ledet arbeidet med kraftpolitikken på Aps landsmøte, og innstillingen fra redaksjonskomiteen er nå klar, skriver NRK.

– Vi slår fast at strømprisene skal ned. Vi slår fast at strømprisene skal være lavere i Norge enn i Europa, sier Vestre på landsmøtet.

Det er ikke avklart hvordan dette skal skje. Vestre viser til arbeidet som et regjeringsoppnevnt utvalg er i gang med. På direkte spørsmål svarer Vestre at det kan være aktuelt å vurdere egne prisområder for strøm eller en form for toprissystem.

– Det skal være sterk politisk demokratisk kontroll over våre felles energiressurser, over kraftpolitikken. Vi vil også bruke handlingsrommet i EØS-avtalen, sier Vestre.

Tiltak som kan begrense prissmitte, skal vurderes.

– Men det må ikke gå utover forsyningssikkerheten, sier han.

Han nevnte også satsinger på fornybar utbygging og på energi.

– Vi er åpne for å se på ny kunnskap om alternative energikilder. Det kan være kjernekraft.

Elektrifisering skal fortrinnsvis skje ved en storstilt utbygging av havvind, framholdt han.