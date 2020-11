Verft bruker 500.000 dagen på smittevern – bransjen ber om hjelpepakke

Skipsverftskonsernet Vard, som har tre verft i Møre og Romsdal, sier smittevernet koster dem 500.000 kroner dagen. Dette fordi de har en stor andel ansatte som pendler fra andre europeiske land med mye smitte. Siden august har konsernet brukt 45 millioner kroner på smitteforebyggende tiltak.

Alle ansatte som kommer fra andre land, må i karantene og underlegges omfattende krav om testing.

Isolert på egen brakkerigg

Kommunikasjonsdirektør i Vard, Hege Anita Akselvold, forteller i Politisk kvarter på NRK at konsernet har en egen brakkerigg med enkeltrom med bad, der de ansatte får maten brakt til rommet. På riggen er det vakthold hele døgnet og et eget helseteam som følger opp de som bor der med helsesjekk og testing.

Tiltakene går utover myndighetenes krav, men Akselvold mener de er nødvendige for å holde smitten ute fra verftene.

Hun etterlyser en kompensasjonsordning for de ekstraordinære kostnadene bransjen har til smitteforebyggende tiltak, samt en finansieringsordning og tiltak som bidrar til ny aktivitet.

– Verftsindustrien er vant til å klare seg selv men nå ønsker vi at norske myndigheter strekker ut en hjelpende hånd til verftene som nå gjør en enorm innsats langs hele kysten av Norge for å holde hjulene i gang, sier hun.

Har falt utenfor

Tom-Christer Nilsen, som sitter i næringskomiteen på Stortinget for Høyre, sier verftsnæringen så langt har falt utenfor støtteordningene fordi de ikke har hatt et omsetningsfall. Kompensasjonsordningene har så langt vært mest knyttet til å dekke omsetningstap for bedriftene.

– Nå er vi i en ny situasjon, og finansministeren har varslet at regjeringen vil se på mer bransjespesifikke tiltak. Slik Vard beskriver situasjonen, er det all grunn til å se nærmere også på denne situasjonen, uten at jeg kan si nøyaktig hva vi skal gjøre, sier Nilsen.

Han peker på at en del andre bransjer har samme utfordring, som maskinentreprenørene og bygg og anlegg.