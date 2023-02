Verdifall og røde tall i Aker: – Vi vet ikke hva fremtiden bringer

– 2022 markerte et av mine mest begivenhetsrike år ved roret i Aker så langt, sier Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA, i en børsmelding.

Det foreløpige regnskapet for fjerde kvartal viser et EBITDA-underskudd på 85 millioner kroner og overskudd før skatt på 121 millioner kroner. I 2021 var de tilsvarende tallene overskudd på henholdsvis 3,9 mrd kroner og 5,4 mrd kroner. Selskapet opplyser ikke om inntektene i kvartalet.

For fjoråret som helhet ventes et minusresultat før skatt på 1,9 mrd kroner, mot et plussresultat på 12,4 mrd kroner i 2021. Til tross for dette deler selskapet ut 15 kroner per aksje i utbytte.

– Vet ikke hva fremtiden bringer

– Vi er tvunget til å ta strategiske beslutninger under veldig stor uforutsigbarhet. Vi vet ikke hva fremtiden bringer, påpeker Eriksen.

Verdien av Akers Industrial Holdings-portefølje falt med 2,2 milliarder kroner i kvartalet, til 64,9 milliarder kroner. Dette skyldes verdireduksjoner av investeringene i Aker BP, Aker BioMarine og Aker Horizons, i tillegg til 730 millioner kroner i utbytte fra Aker BP i kvartalet.

I urolige tider som disse sier Eriksen at han vender seg til Akers metode som dreier seg om å handle motsyklisk for langsiktig verdiskapning, fremme samarbeid for vekst og beskytte balansen.

Ser vekstpilarer smuldre opp

– Vi ser at pilarer som har støttet veksten gjennom flere tiår nå smuldre opp. I lys av dette vurderer Aker aktivt den langsiktige effekten av en «ny verdensorden».

Han understreker at Aker-selskapene vil fortsette å være pådrivere i begge både nåværende og fremtidige energiaktiviteter.

– Vi vil fortsette å presse på for videreført et offentlig-privat samarbeid for å utnytte nasjonens mulighet til å være i forsetet i en ny industriell æra, sier han i meldingen.

Aker-kursen hadde så langt i år lagt på seg 4,9 prosent før dagens foreløpige regnskapsrapport. Men kursen faller over 3 prosent et kvarter etter børsåpning.