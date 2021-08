Verdens utslipp fra kraftverk kan reduseres med 50 prosent om vi tar klimaverstingene

Å forbrenne fossilt brensel for å produsere elektrisitet, er av de største bidragsyterne til karbonforurensning. Og blant alle verdens kraftverk er det noen få som forurenser ekstremt mye mer enn andre. Såkalte superforurensere.

På verdensbasis bidrar disse superforurenserne, altså de topp 5 prosent mest forurensende kraftverkene, til 73 prosent av alle elektrisitetsbaserte CO 2 -utslipp.

Flere forskere har anbefalt beslutningstakere å fokusere på å redusere utslippene til superforurensere. Nå viser ny forskning fra University of Colorado Boulder hvor mye CO 2 -utslipp vi faktisk kan spare med den strategien.

Polen på toppen

Forskningsartikkelen, som har tittelen «Reducing CO 2 emissions by targeting the world's hyper-polluting power plants», avslører ikke overraskende at det er kullkraftverk som forurenser aller mest. Disse befinner seg i hovedsak i USA, Europa, India og Øst-Asia.

To av de aller mest forurensende kraftverkene i verden befinner seg på vårt kontinent – og de får utslippene fra Europas andre kraftverk til se miniatyriske ut. Helt på topp på listen troner Polens Belchatow-anlegg, som i 2018 slapp ut mer CO 2 enn hele Sveits.

Tabell 1: Topp 10 forurensende kraftverk 2018:

Forskerne har basert rangeringen på det totale CO 2 -utslippet til kraftverket. Men de høye utslippsnivåene er ikke bare et resultatet av at de produserer mer. I den siste kolonnen i tabellen over har forskerne inkludert kraftverkets relative intensitet, altså utslipp per enhet generert elektrisitet sammenlignet med landets andre kraftverk.

I 2018 slapp superforurenserne ut CO 2 med en hastighet som var fra 28,2 til 75,6 prosent høyere enn sine kolleger.

Kan redusere opp til 50 prosent

Don Grant, som leder forskningsprosjektet ved University of Colorado Boulder, har sammen med teamet sitt undersøkt hvor mye utslippene kan reduseres dersom et lands topp 5 prosent mest forurensende kraftverk enten senker intensiteten til gjennomsnittet for fossile kraftverk i sin sektor, senker intensiteten til gjennomsnittet for hele verdens flåte av fossile kraftverk, bytter drivstoff fra kull og olje til gass eller inkorporerer karbonfangst- og lagringsteknologier.

Som tabellen under viser, vil fordelene variere fra land til land og fra tiltak til tiltak. Kina kunne for eksempel ha redusert de totale utslippene fra kraftverk med fra 4 til 21 prosent. Til sammenligning kunne USA ha redusert de totale utslippene fra kraftverk med fra 29,3 til og 63,7 prosent. Grunnen til den store forskjellen er at ekstreme forurensere står for en mye større andel av landets karbonforurensning i USA.

På verdensbasis, dersom alle nasjoner skulle implementere endringene foreslått her, kunne utslippene fra kraftverk bli redusert med fra 17 til hele 49 prosent.