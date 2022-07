Karbon er for mange et slags skjellsord. Vi tenker kanskje først på grunnstoffet som kull, olje og gass. Fossil energi som vi har overforbrukt og fortsetter å overforbruke. Det er ikke grunnstoffet selv, men forbrenningsproduktet CO 2 som er problemet. For karbon er helt essensielt for alt liv, og det er derfor vi finner så mye av det i restene etter gammelt liv.