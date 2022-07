Verdens største sandbaserte varmelagringsanlegg åpner i Finland: Kan løse oppvarmingsproblem ved kalde vintre

Verdens første sandbaserte høytemperaturs varmelagring har blitt satt i drift i den finske byen Kankaanpää. Den skal sørge for at byen kan få en fjernvarmeforsyning basert på fornybar energi – også ved kalde vintre.

Varmelageret, som angivelig er det første kommersielle i sitt slag, ligger ved Vatajankoski kraftverk og består av en 4×7 meter stålcontainer med hundre tonn sand, som er en del av fjernvarmeforsyningen til byen Kankaanpää i den vestlige delen av landet.

De mange tonnene med sand varmes opp til en temperatur på 500-600 grader Celsius, skiver Energy Storage. Bak teknologien står selskapet Polar Night Energy, som bruker billig strøm fra fornybare energikilder til oppvarming med sin teknologi.

Finland har som kjent lange og svært kalde vintre, og nylig ble tilførselen av russisk gass stengt som følge av en uenighet om betaling. Derfor er det et stort behov for det nye lagersystemet, som etter sigende kan holde en temperatur i sanden på 500 grader Celcius i flere måneder.

Den kan gi maksimalt 100kW termisk kraft og har en kapasitet på 8MWh. Og det har vært billig og enkelt å bygge, heter det.

Optimaliserer utnyttelse av overskuddsvarme

Ikke bare kan det nye lageret utnytte fornybar strøm når det er billig. Det kan også sikre bedre utnyttelse av overskuddsvarme fra kraftverk og datasentre:

–Varmelagring kan i stor grad bidra til å øke utnyttelsen av fornybar energi. Samtidig kan vi heve temperaturen på spillvarmen fra kraftverkene til et nivå hvor det er mulig å varme opp en hel by. Det er et logisk skritt mot fossilfri varmeforsyning, sier Markku Ylönen, medgründer av Polar Night Energy, ifølge mediet.

I forhold til utnyttelse av overskuddsvarme fra datasentre må 60-graders varmtvannet fra serverne heves til 75-100 grader avhengig av årstid, før det kan sendes inn i fjernvarmenettet.

Anlegget er basert på patentert teknologi fra Polar Night Energy og drives av forsyningsselskapet Vatajankoski.

Selskapet har planer om å skalere opp systemet til å bli tusen ganger større, eller 8GWh, ifølge en reportasje fra den britiske TV-stasjonen BBC.

Tidligere denne uken henviste ingeniøren til det svenske forsyningsselskapet Vattenfall, som bygger et termisk lagringsanlegg med en effekt på 200MW – som faktisk er en enorm vanntank – i Berlin.

Artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.