Verdens største produsent av fritidsbåter tenker helt nytt

Amerikanske Brunswick er for oss nordmenn mest kjent som konsernet som lager utenbordsmotorene Mercury. Mindre kjent er det kanskje at konsernet også er verdens største selskap innen fritidsbåtmarkedet.

Sjefen for Brunswick, David Foulkes, gjorde det i forrige uke klart at konsernet nå mener at de hører hjemme nettopp på CES. Både fordi de har nye innovasjoner innen fritidsbåtmarkedet og fordi de satser på helt nye forretningsmodeller i sitt marked.

– Dette er vår aller første gang på CES. Et show der vi mener vi hører hjemme. Vi ønsker å vise at vårt selskap er like innovative og avanserte som våre kolleger innen bil- og flyindustrien, sa Foulkes bøst på det som også var Brunswicks aller første pressekonferanse på CES noen gang.

Et vell av merkenavn

Å være verdens største leverandør innen fritidsbåtsegmentet betyr ikke bare å levere glassfiberbåter og utenbordsmotorer, men også å være godt representert innen utstyr for navigasjon, styresystemer og elektronikk for øvrig. Men så består da også Brunswick konsernet av et par dusin merkenavn. Blant dem som er mest kjent her hjemme, er Boston Whaler, Mercury, Bayliner, Quicksilver, Sea Ray og ikke minst svenske Uttern.

Å være verdens største innen dette feltet, betyr jo også være størst i USA, der markedet består av 10 millioner registrerte fritidsbåter. Brunswick egne vurderinger tilsier at det selges 200.000 nye båter i dette markedet årlig.

Konsernets strategi for å vise innovasjonskraft i disse digitale og elektriske tider oppsummeres i akronymet «ACES» – som kort oppsummerer de engelske ordene autonomy, connectivity, electrification og shared access. Begreper som, ifølge Foulkes, vil være sentrale i fremtidsutviklingen av industrien.

Elektronisk anker

Som det fremgår av både det store utvalget av merkenavn og svulstige ambisjoner, så består Brunswick-porteføljen av et utall av løsninger. Blant annet er det stadig flere båteiere «over there» som installerer (relativt tunge) gyroskoper om bord i båtene sine. For at de ikke skal gynge så mye når de ligger rolig for å fiske. Bruken av joystick for å manøvrere fartøyet har også skutt fart, noe som blir gjort mulige av individuell styringen av den enkelte motor på hekken. Det er jo gjerne flere motorer på en amerikansk fritidsbåt av en viss størrelse. Temmelig likt hva Volvo Penta i mange år har tilbudt med sitt IPS- system.

CEO David Foulkes i Brunswick ønsker at konsernet skal oppfattes som like avansert Som bilindustrien og flyindustrien. Da må ambisjonene innen elektrifisering av motorkraften få fart. (Foto: Jan M. Moberg)

Noe av det siste i så måte er at du som kaptein kan definere et punkt på kartet der båten skal ligge stille – i en spesiell retning. Det besørges da av navigasjonssystemet sammen med nettopp de elektronisk styrte styringssystemene for motorene. Brunswick kaller det for Skyhook – et virtuelt anker. Vi må jo bare legge til at det enn så lenge er befengt med et relativt høyt CO₂- avtrykk i forhold til tradisjonelle dregger…

Ambisjoner om fremtidige løsninger – også elektrifisering – mangler det imidlertid ikke på.

– Vi har ambisjoner for fremtidens løsninger, og investerer derfor også i tidligfaseselskaper innen spennende teknologier og løsninger. Også innen elektrifisering, der vi har gjort investeringer på flere hundre millioner dollar, utdyper Foulkes.

Deltjeneste for fritidsbåt

Og mye av oppmerksomheten gikk med til å fortelle om Brunswick-konsernets investering i delingstjenesten Freedom Boat Club, som ifølge Foulkes er verdens største i sitt slag. Vi her hjemme kan bare drømme om et lignende nettverk av tilgjengelige båter vi kan hoppe opp i og fare av gårde i.

Den amerikanske delingstjenesten består av mer enn 200 utlånssteder på begge kyster langs USA og Canada. I tillegg til relativt store innlandslokasjoner på det nordamerikanske kontinentet. Enn så lenge er et bare tre lokasjoner utenfor det amerikanske territoriet – alle i Frankrike. Det kan komme til å endre seg. Noe det er å håpe på – gitt all kapasiteten som ligger fortøyd på fine sommerdager.

Som medlem av Freedom Boat Club, betaler du abonnement. Det er altså ikke en tjeneste der du kun betaler når du tar ut båten. Og nettopp det kan være en god måte å hente enda mer penger ut av de 140 millioner nordamerikanerne som hvert år har en «fritidsbåtopplevelse» – igjen ifølge Foulkes.

Dagstur med 21 passasjerer

Nyheten på CES i år var Sea Ray SLX-R 400e, en 40-fots daycruiser for totalt 22 personer med stor nedfellbar badeplattform på styrbord side. Foulkes gjorde et poeng av at det var aller første gang de lanserte en båt på CES og at båten er utstyrt med et litium-ione batteri som håndterer strømforbruket om bord på en dagstur. Den har tross alt en liten «e» som ende på modellbetegnelsen, slik biler har for vane å ha. Men, nei da, vi snakker foreløpig ikke om elektrifisering av selve motoriseringen, men om strøm til kjøleskap, lys, lydanlegg og elektronikken til navigasjon og styringssystemer.

For på hekken henger det fortsatt bensinmotorer. Tre stykker a 450 hestekrefter (samlet 335,6 kW red anm.), men som hver har en generator på 150 Amp dersom batteriet om bord mot formodning skulle gå tomt før skipperen får skuten tilbake til land og ladestasjonen.

Båten er imidlertid flott. Gud bedre. I hvert fall for dem som liker romslige og raske motorbåter. Her hjemme tipper vi imidlertid at den godt utstyrte herligheten havner godt nordenfor en håndfull millioner kroner. Ikke for hvermannsen, altså.

Markedet for Brunswick utgjøres heller ikke kun av de rike. – Gjennomsnittsprisen for våre salg er 40.000 doller per båt. Kjøperne tjener i snitt 100.000 dollar i året, forteller Foulkes.

For dem som ønsker en mer komplett gjennomgang av det nordamerikanske fritidsbåtmarkedet, er CES relativt uinteressant. De bør heller reise til Miami Boat Show, som finner sted 13. til 17. februar – i nettopp Miami.