Verdens største cruiserederi selger unna skip

Selskapet er verdens største cruiserederi med en flåte på 105 skip og en markedsandel på 45 prosent.

Tidligere har de varslet at de skal kvitte seg med 13 skip i tiden som kommer, og de fire som nå selges er starten på en rekke forventede salg som følge av at selskapet vil redusere kostnadene, skriver nettstedet the Maritime Executive som meldte om saken først.

Selger relativt små skip

Carnival Cruises har totalt ni merkevarer, deriblant Holland America som er merkevaren det selges fire skip fra nå. Skipene som selges er Maasdam, Veendam, Amsterdam og Rotterdam, som alle er relativt små med en kapasitet på omtrent 1.500 passasjerer.

Amsterdam og Rotterdam får Fred. Olsen Cruise Lines som ny eier og skal framover hete Bolette og Borealis.

Sandra Diana Bratland, kontaktperson for Carnival i Norge, skriver i en sms til TU at hun ikke kjenner til salgene utover det står i media, og vil derfor ikke kommentere saken.

Én milliard dollar i måneden

Koronakrisen rammer skipsfarten spesielt hardt. Fra å forvente en seks prosent omsetningsøkning i 2020 før koronakrisen inntraff, beregnet Rederiforbundet en nedgang på 83 milliarder kroner i omsetning etter krisen inntraff. Det er verre enn både finanskrisen i 2009 og offshorekrisen i 2014.

For tyskeide Carnival har koronakrisen og spesielt seilingsforbudet USA innførte som følge av virusutbruddet, rammet hardt.

Rederiet «brenner av» totalt én milliard dollar i måneden, het det fra rederiet i en melding til det amerikanske finanstilsynet, som TU tidligere har omtalt.

Fornøyd kjøper

Fred. Olsen junior, sjef for Fred. Olsen Cruise Lines, er fornøyd med å kjøpt de to skipene Amsterdam og Rotterdam.

– Vi har valgt disse fartøyene fordi de vil passe sømløst inn i vår eksisterende flåte av små skip, sier han til bransjenettstedet Cruise Adviser.