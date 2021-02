Brønnbåten Gåsø Høvding sjøsatt ved verftet Sefine Shipyard i Tyrkia i januar, men kommer ikke til Norge før til høsten. Med et totalt brønnvolum på 7500 kubikkmeter blir den verdens største brønnbåt. Fra høsten går den inn i en langtidskontrakt for å frakte og avluse fisk for en oppdretter.