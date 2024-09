– Det er oppmuntrende at dette nye biltransportskipet vil være verdensledende på energieffektivitet, kutte utslipp, åpne for nye energikjeder, og at skipet er norsk, at det slår Oslo i hekken, og at veldig mye av teknologien som gjør dette mulig, er norsk, sier statsministeren til NTB.

Men skipet er altså bygget i Kina. Og det skal seiles med kinesisk mannskap. Det første av 12 skip ble døpt tidligere i sommer, noe TU også omtalte.

– Det er ikke verft i Norge som kan bygge dette skipet. Norske verft har jo spesialisert seg i andre, mer spesialiserte tjenester, men denne størrelsen krever denne typen verft, sier Støre på broen til det nye skipet.

– Tror du dette skipet kunne vært driftet med norske sjøfolk?

– Vi ønsker jo å ha en god gruppe norske sjøfolk. Vi har en nettolønnsordning som skal bidra til det. Men for disse skipene, som seiler på de store hav, så er det i veldig stor grad mannskap fra Kina, Filippinerne og her i regionen, sier Støre.

Enorm størrelse

Kinesiske arbeidere har brukt to millioner arbeidstimer på å bygge det gigantiske bilskipet, ifølge selskapet. Onsdag ble det døpt til navnet Höegh Borealis i en høytidelig seremoni.

Rederiet har bestilt 12 slike skip fra verftet til China Merchants Heavy Industry i Jiangsu-provinsen i Kina. Det nye skipet er nummer to i rekken.

Om bord blir det plass til 9100 bilenheter.

– Det blir en 100 kilometer lang bilkø hvis du parkerer dem etter hverandre. Skipet skal transportere biler, lastebiler, busser, veibyggemaskineri, vindmølleblader og alt som kan rulle eller som ikke passer i en konteiner, forklarer styreleder Leif Høegh i Höegh Autoliners til NTB.

– Norge har egentlig ikke bygget denne størrelse skip på 50 år, sier han.

Statsminister Jonas Gahr Støre og visepresident i Höegh Autoliners, Andreas Waage Enger, om bord på det nydøpte biltransportskipet Höegh Borealis på skipsverftet China Merchants Heavy Industry (CMHI) i Jiangsu i Kina. Foto: Heiko Junge/NTB

– Ikke konkurransedyktig

Styrelederen sier at Norge er verdensledende på å bygge kompliserte skip til offshore og mindre skip.

– På dette skipet er det veldig mye sveisarbeid. Det er veldig mye manuelt arbeid. Der er ikke Norge konkurransedyktig, sier han.

Ifølge selskapet vil skipet kutte karbonutslippene per transportert bil med opptil 58 prosent fra dagens bransjegjennomsnitt.

De nye skipene lages også for å kunne bruke ren ammoniakk som drivstoff fra 2027. Det vil fjerne bortimot alle CO2-utslipp.

– Dette skipet går fra verftet om en måned, 15. oktober. Da skal de rett inn til Shanghai-havnen og laste biler. Og så skal de til Japan og laste biler. Og så skal de til Europa via Singapore, sier Høegh.

– Den tiden er forbi

Konjunkturrapporten til Norges Rederiforbund for 2024 viser at de norske utenriksrederiene har en ordrebok på 113 skip. Kun sju av dem bygges i Norge.

Direktør i Rederiforbundet, Knut Arild Hareide, er også på plass på den høytidelige dåpsseremonien i Kina. Han sier at Norge ikke har kapasitet til å bygge alle skipene de norske rederiene trenger.

Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. Foto: Arash A. Nejad

– I denne størrelsen blir de aller fleste skipene laget her i Kina. 60 prosent av verdensflåten blir laget her i Kina. Og det er nesten samme andel for den norske flåten, sier han.

Når det gjelder mannskapet, så sier Hareide at vi nok aldri kommer tilbake til tiden på 60- og 70-tallet da hans far var sjømann.

– Men det er utrolig viktig at vi også har en del norske sjøfolk, sier han.

– Men så stor som norske flåten er, så kan jeg si at det kommer til å være utrolig mange skip som har kinesisk, som har indisk, som har filippinsk, som har polsk og ukrainsk mannskap. Det er hverdagen. Og sånn kommer det til å være, sier Hareide.