Verdens raskeste elbåt settes inn som offentlig transport i Stockholm

Fra neste år blir de spesielle elbåtene fra Candela tilgjengelig for flere enn dem som har 2,5 millioner kroner å bruke på en fritidsbåt. Selskapet lanserer en elektrisk passasjerbåt som skal settes inn som offentlig transport i stockholmsskjærgården fra neste år.

Fra før har den svenske båtprodusenten produsert fritidsbåter av typen Candela Speedboat på 7,5 meter, som TU fikk en prøvetur med i 2019. Disse ble bygget i karbonfiber og har hydrofoil.

Passasjerbåten P-30 skal også være helektrisk og ha hydrofoil, men den blir 12 meter lang og skal kunne frakte 30 passasjerer uten utslipp og støy. Topphastigheten blir på 30 knop, mens vanlig driftshastighet blir på mellom 20 og 25 knop.

– Vårt mål er å bevise at våre elektriske hydrofoilferger er mye billigere, mer komfortable og mye mer allsidige enn konvensjonelle fartøy. Det er ikke bare et alternativ til andre skip, men en helt ny måte å se på offentlig transport, sier Erik Eklund, Candelas direktør for offentlig transport, i en pressemelding.

Candela P-30 Lengde: 12 meter Kapasitet: 30 passasjerer Toppfart: 30 knop Driftshastighet: 20 - 25 knop Rekkevidde: 60+ nautiske mil i 20 knop. Motor: 2 x 60 kW Batteri: 180 kWh litium ion

Vil erstatte 60 dieselferger

Prosjektet er finansiert av båtprodusenten og svenske transportmyndigheter. Det endelige målet er å erstatte alle de 60 dieseldrevne båtene som i dag frakter pendlere og turister til og fra Stockholms skjærgård, med elektriske fartøy, ifølge meldingen.

Hydrofoilene er vinger under vann som hever skroget til over vannoverflaten og sørger for lite friksjon. I tillegg til å redusere energibehovet, skal foilene sørge for at passasjerene ikke kjenner på sjøen. Båtbyggeren har utviklet en programvare som automatiske justerer foilene etter bølgehøyde.

I driftshastighet på 20 knop skal P-30 bruke 3 kWh per nautiske mil. Batteripakken på 180 kWh skal dermed kunne ta båten 60 nautiske mil - to timer på sjøen.

Basert på fritidsbåtteknologi

Fritidsbåtene fra produsenten har fått betydelig interesse på tross av prisen på om lag 2,5 millioner kroner. Allerede før serieproduksjonen startet hadde de fått inn 140 forhåndsbestillinger. Fritidsbåtene har skjerm og brukergrensesnitt inspirert av Tesla, og de samme batteriene som BMWs i3 elbiler.

P-30-båten bygger videre på fritidsbåtteknologien, men skal blant annet ha overbygg. I likhet med fritidsbåten skal den ha en lang hydrofoilvinge i senter nært båtens tyngdepunkt, men i stedet for én omvendt-t-formet hydrofilvinge i akterenden, skal passasjerbåten ha to. Hver av dem med en 60 kW elektrisk pod-motor.

Flere vannbusser

Flere aktører her til lands har også planer om mindre elektriske båter passasjerbåter som transportmiddel. Flere blir også autonome, blant annet Sundbåten i Kristiansund, Milliampere i Trondheim og byferga i Fredrikstad.

Grunnleggeren av Candela Gustav Hasselberg tror potensialet for elektrisk passasjertransport til sjøs er stort.

– Å åpne fartsårer til sjøs for høyhastighets elektrisk transport kan revolusjonere pendlingen i byer som San Francisco, Soul og Amsterdam - til veldig lave priser, sier han i pressemeldingen.