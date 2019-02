Verdens isbreer er 18 prosent mindre enn tidligere antatt

I tillegg til de store iskappene på Grønland og Antarktis, finnes det i alt 215.000 isbreer rundt på kloden, med et samlet volum på 158.000 +/- 41.000 kubikkilometer is.

Skulle all isen smelte og man i tillegg tar hensyn til at en del allerede befinner seg under havnivået, vil det føre til en stigning i havnivået på mellom 24 og 40 cm, skriver forskergruppen bak det nye estimatet, som er ledet av Daniel Farinotti og Matthias Muss fra det tekniske universitet i Zürich (ETH), i en vitenskapelig artikkel i Nature Geoscience.

Den nye beregningen av det totale volumet, er 18 prosent lavere enn gjennomsnittet av en rekke tidligere estimater, men forholdsvis tett på et estimat fra 2012. Dette ble også gjennomført av Farinotti og Huss.

Det er likevel en rekke forskjeller i de regionale beregningene fra 2012 til i år.

Blant annet har Farinotti og Huss oppjustert størrelsen til isbreene nær Antarktis, som samlet sett har 38 prosent av all isbre-is, men nedjustert estimatet for isbreene i Asia, som de nå vurderer til å ha 46 prosent mindre is enn et gjennomsnitt av de tidligere vurderingene.

De nye vurderingene skyldes først og fremst bedre kvalitet på bildematerialet fra satellitter, som nå mye enklere kan identifisere individuelle isbreer.

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk.