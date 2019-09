Verdens dypeste energibrønn skal gi kokvarm bergvarme til samme kostnad som vindkraft

Enhanced geothermal system: Når man har kommet til bunnen av brønnen stimuleres det oppsprukne, men tørre granittfjellet ved å pumpe ned vann slik at det etablers et kunstig reservoar. Det er ikkedet samme som fracking som utvider sirkulasjonssystemet for å hente ut olje og gass i sedimentære bergarter.

(Foto: St1)