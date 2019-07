Venter strid om vindkraft mellom Sametinget og kommune

I det området i Nord-Norge som egner seg best for vindkraft, er reindriftsinteressene sterke. Nå venter strid mellom Sametinget og lokalpolitikere.

Sametinget, som vil endre nasjonal ramme for vindkraft, vil ha vekk de områdene Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener er velegnet for vindkraft, skriver Klassekampen.

– Vi er positive til nasjonal ramme dersom den kan fungere som et fredingsvedtak i de områdene der samiske interesser er rammet. Så langt har vindkraftutbygging vært uregulert i viktige områder der reinsdyr beiter, sier sametingsråd Silje Karine Moutka.

I området Vest-Finnmark, det eneste i Nord-Norge regnet som velegnet for vindkraft, er det ni reinbeitedistrikt.

I Porsanger kommune, som ligger innenfor området Vest-Finnmark, ønsker ordfører Aina Borch (Ap) vindkraft velkommen. Hun påpeker at kommunen sliter økonomisk, at folketallet er redusert og at Forsvaret bygger ned.

– Jeg er trygg på at det er plass for vindkraft i kommunen, sier hun.