Venstre vil slå ring om elbilfordelene

– 92 prosent av Norges befolkning har ikke elbil. Vi må holde fast på det grønne skiftet på veien, som kutter utslipp og sikrer bedre luft i byene, sier Gunnes til NTB.

Han viser til at det er store forskjeller i hvor stor andel av bilparken som er elbiler i ulike deler av landet. Ikke overraskende ligger Finnmark nederst på statistikken, som partiet har fått fra Samferdselsdepartementet.

I landets nordligste fylke er det bare 298 elbiler, noe som utgjør 0,78 prosent av bilparken. Fylkene Troms, Sogn og Fjordane, Hedmark og Oppland har alle en andel på under 3 prosent.

Flest elbiler er det i Oslo, 37.635 elbiler, en andel på 12,7 prosent av bilparken. Men det er Hordaland som har høyest elbilandel, med 13,02 prosent, viser statistikken fra Samferdselsdepartementet, som Venstre har delt med NTB.

Jaguar I-Pace og Audi E-Tron i Lærdal. Foto: Marius Valle

– Oversikten over elbiler i Norge er tydelig. Potensialet er enormt for flere grønne biler. Byer som har mange elbiler trenger flere ladestasjoner. Regioner og distrikter som ikke har fått tatt del i elbil-løftet, trenger flere ladestasjoner og at fordelene beholdes lengst mulig, påpeker Gunnes.

Mangler penger

Flere tar nå til orde for å kutte i elbilfordelene. Det gjelder blant annet i Oslo, der fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus vil at Stortinget skal se på rabatten på 50 prosent i bommene, ifølge NRK.

På grunn av økningen i antall elbiler, er det nemlig blitt for lite bominntekter til å betale for alle de store kollektivprosjektene i Oslopakke 3.

– Taket er nådd når det gjelder hva vi kan be bensin- og dieselbilistene om. Hvis vi skal opprettholde ambisjonene, må vi se på elbilene utover 50-prosentregelen. Det håper jeg Stortinget gir oss mulighet til, sier Solli.

Regelen om halv pris for elbiler i alle norske bomstasjoner ble vedtatt av Stortinget i 2017.

– Uaktuelt

Men Gunnes mener det er uaktuelt å endre på fordelene nå.

– Regjeringserklæringen slår fast at «alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy (…) i 2025». Elbilfordelene må bestå til vi når våre mål, sier han.