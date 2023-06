Venstre-lederen vil ha momsfritak for elsykler

Venstre-leder Guri Melby fisker fram en gammel slager blant miljøpartiene i sin kamp for raskere utslippskutt: Momsfritak for elsykler.

– Jeg vil at Venstre skal foreslå midlertidig momsfritak på din neste elsykkel. Altså at du får 25 prosent i avslag når du skal kjøpe elsykkel, sa Venstre-leder Guri Melby da hun talte til landsstyremøtet i Bodø lørdag.

– Ordningen må være tidsavgrenset. Og målet må være å få mange nok til å endre vaner, til å gå foran og til å stimulere et marked. Så kan jeg love alle som lar seg lokke av en litt lavere pris, at du får bedre helse, mye frisk luft og mindre klimagassutslipp, sa hun.

Da hadde hun felt en knusende dom over regjeringens klimapolitikk og de manglende resultatene av den. Jonas Gahr Støre og hans regjering har ikke kommet med tiltak som vil sørge for at vi når klimamålene – kun svekket mulighetene for at vi skal klare det, hevdet hun.

Vil kopiere elbil-suksess

Nå vil Melby kopiere deler av elbilpolitikken, som er blitt en suksess blant annet ved hjelp av avgiftslettelser og en rekke gunstige subsidier, og bruke den samme virkemiddeltenkningen for å få flere til å sykle, bruke kollektivtrafikk og legge om kostholdet. Venstre vil også ha billigere månedskort og momsfritak på frukt, grønt og økologisk mat.

– Vi har gjort det billigere for folk å velge elbil, men vi må få enda flere til å sykle. Det er bra for helsen og nærmiljøet, poengterte hun og fortalte historien om da hun selv ble «helfrelst elsykkelentusiast» for seks år siden.

– Da hadde vi to barn i to ulike barnehager i to ulike bydeler. Den mest effektive løsningen var å ta i bruk sykkel med sykkelvogn, men problemet var at jeg nesten ikke kom meg opp den bratte bakken opp dit vi bor med to unger baki den vogna. Da brukte jeg 30.000 kroner på en elsykkel for å få hverdagen til å gå opp. Etter det har jeg ikke sett meg tilbake, sa hun.

Foreslått flere ganger

Forslag om momsfritak på elsykler har vært en gjenganger i den politiske debatten de siste ti årene. Blant partiene som har stilt seg bak en slik politikk ved flere anledninger, er både Miljøpartiet De Grønne og SV. I Oslo gikk Raymond Johansen på sin side ut før valget i 2015 og tok til orde for momsfritak på elsykler i Oslo og Akershus.

Den gangen var den rødgrønne regjeringen negativ til momsfritak på nasjonalt plan.

Så sent som før siste stortingsvalg tok MDG til orde for å likestille elsykkel med elbil og fjerne momsen. I tillegg ba partiet om at det settes av 1 milliard kroner i kontantstøtte til elsykkelkjøpere.

I Sverige førte elsykkelstøtten til at salget ble mer enn doblet, fra 65.000 til 142.000 elsykler i løpet av ett år. Svenskene kunne søke om å få tilbakebetalt 25 prosent av kjøpesummen når de kjøpte elsykkel, begrenset oppad til 10.000 svenske kroner.