Vellykket test: Ny ladestasjon til havs kan spare store mengder CO₂

– Vårt system viste imponerende effektivitet og robusthet, og vi oppnådde en raskere tilkoblingstid mellom systemet og skipet enn forventet, uttaler Stillstrom ifølge Offshore Energy.

Stillstrom ble grunnlagt av Mærsk tidlig i 2022 med mål om å gjøre skipsfart mer bærekraftig ved å muliggjøre bruk av grønn elektrisitet fremfor fossilt drivstoff.

Utviklet ladestasjon i samarbeid med Ørsted

Stillstrom har i samarbeid med Ørsted utviklet en bøye som fungerer som en ladestasjon. Ladestasjonen lar skip slå av motorene når de ligger for anker, samtidig som skipene får strøm til å dekke energibehovet om bord, for eksempel til husholdningsfunksjoner for mannskapet.

Ved lanseringen av prosjektet uttalte Stillstrom at teknologien innen fem år kunne redusere CO₂-utslippene fra skipsfarten med 5,5 millioner tonn.

Neste steg for Stillstrom er å videreutvikle teknologien og klargjøre systemet for fullskalatester offshore.

Flytende ladestasjoner på vei til dansk farvann

Stillstrom planlegger også å bringe teknologien til dansk farvann. Selskapet har inngått et samarbeid med Skagen Havn for å undersøke muligheten for å etablere et offshore ladesystem.

Skagen Havn er en av de travleste havnene i Nord-Europa. Ifølge Stillstrom ligger over 3800 skip for anker utenfor Skagen i minst seks timer om gangen, noe som tilsvarer et årlig CO₂-utslipp på 66.000 tonn.

– Partnerskapet mellom Skagen Havn og Stillstrom er et betydelig skritt mot å avkarbonisere ankerplasser og redusere CO₂-utslippene vi ser nær kysten og byen, sier Willy B. Hansen, administrerende direktør for Skagen Havn, ifølge Skagen Nyt.

Det er ennå uklart om og når offshore-ladesystemet blir etablert i den danske havnen.

