– Forsvaret har opprettet et midlertidig militært restriksjonsområde i samarbeid med objekteier og politiet, for å beskytte militært materiell, sier Hanne Olafsen, talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), til Forsvarets forum.

Avisen skriver at Finlandia Seaways gikk torsdag kveld på grunn i Karmsundet utenfor Haugesund. Skipet var på vei til Polen med luftvern til beskyttelse av flyplassen Rzeszow-Jasionka, som ligger nær grensen til Ukraina.

Skipet lå til kai ved Orkanger havn før avreise til Polen. Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

NRK skrev torsdag at det var 23 personer om bord i skipet da det grunnstøtte.

– Skipet fikk heldigvis raskt ankerfeste. Men meldingen var i utgangspunktet ganske dramatisk på grunn av skipets størrelse, avstanden til land i det smale sundet og værforholdene, sier vakthavende redningsleder hos Hovedredningssentralen Thomas Breivoll til Forsvarets forum.

Norge sender 100 soldater, F-35 jagerfly og luftvernsystemet Nasams for å sikre flyplassen. Hvorfor skipet grunnstøtte, etterforskes av politiet.

– Politiet har opprettet en såkalt undersøkelsessak etter grunnstøtingen, og de vil foreta visse undersøkelser for å kartlegge om det kan ha skjedd noe straffbart. Per nå er det ingen konkret mistanke om det, sier politiadvokat Erik Engløkk i Sørvest politidistrikt.

NASAMS-luftvernutstyr lastes om bord på transportskipet. Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret