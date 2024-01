Vellykket oppskytning av amerikansk månesonde

Det private selskapet Astrobotic Technology har produsert sonden Peregrine, som bæres av raketten Vulcan, produsert av United Launch Alliance.

Den vellykkede oppskytingen fant sted i Cape Canaveral i Florida mandag morgen norsk tid.

I amerikansk sammenheng er det nytt at private selskaper nå leder an i forsøket på å nå månen på nytt. De to selskapene har riktignok fått millioner av dollar gjennom et samarbeid med Nasa.

Et selskap fra Houston har også en sonde klar til oppskytning i midten av februar.

Etter planen skal Peregrine forsøke å lande på månen 23. februar. Det vil i så fall være første gangen et privat selskap gjennomfører en vellykket månelanding.

Ikke siden 1972 har det blitt skutt opp et amerikansk romfartøy med kurs mot månen. Den gang var oppdraget en del av Apollo-programmet.

Nasa har nå lansert et nytt program med navnet Artemis, som har som mål å igjen sende astronauter til månen.