Velger kampfly før jul: Hevder Finland gjør som Norge og bestiller F-35

Samtidig som finnene feirer sin selvstendighetsdag, kommer det nyheter om en av landets største forsvarsinvesteringer, nemlig hva slags fly som skal erstatte dagens flåte F-18 Hornet.

I slutten av forrige uke fikk det finske forsvarsdepartementet overlevert forslaget fra anskaffelsesprosjektet som har jobbet med saken i seks års tid.

Her er anbefalingen å bestille F-35A fra amerikanske Lockheed Martin, skriver Iltalehti, som skal ha fått dette bekreftet fra flere uavhengige kilder.

Informasjonen er så langt ikke bekreftet offisielt.

Beslutning før jul

«HX» er betegnelsen på det finske kampflyprogrammet. I starten av 2016 henvendte Finland seg til USA, Storbritannia, Frankrike og Sverige med en markedsundersøkelse (RFI).

Det er den vanlige kvintetten som kniver om den finske kontrakten verdt rundt ti milliarder euro. Det vil si Boeing F-18 Super Hornet, Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale og Saab Gripen i tillegg til nevnte F-35.

Snart to år etter at kandidatene leverte sine tilbud og stilte fly til disposisjon for testing i finske vinterforhold, og åtte måneder etter at oppdaterte tilbud ble levert inn, nærmer det seg en beslutning.

Ifølge Iltalehti baserer det finske forsvarets anbefaling av F-35 seg blant annet på kampflyets ytelse i dag og i framtida, det vil si forespeilede levetid der brukerlandene vil videreutvikle systemet til 2060-tallet.

Etter at de fagkyndige nå har sagt sitt, er det altså opp til politikerne å beslutte. Forsvarsminister Antti Kaikkonen bekrefter overfor Yle at de har mottatt HX-forslaget, men vil ikke si noe om hva slags vurderinger som ligger der eller hva han selv mener. Han bekrefter at avgjørelsen vil komme før jul.

Finsk F/A-18C Hornet og amerikansk F-35A i lufta sammen under HX Challenge i 2020. Foto: Ilmavoimat

I HX-arbeidet har finnene naturligvis hentet inn informasjon både fra Norge, som valgte F-35 for 13 år siden, og den ferskeste kunden Sveits, som valgte F-35 i sommer etter en overlegen seier i Air2030-konkurransen.

Iltalehti hevder at driftskostnader var tema i et møte med sveitsernes forsvarsmateriellorganisasjon i forrige måned, men prosjektledelsen i det finske forsvarsdepartementet understreker overfor Helsingin Sanomat at de kun baserer seg på åpen informasjon. Samt at de i svært liten grad lener seg på andre europeiske lands beslutninger, men fokuserer på å finne den beste løsningen for Finland basert på egne behov og krav.

Ei uke hver i Finland

I april 2018 sendte Finland ut anbudsforespørselen (RFQ) som det i oktober 2019 kom en presisert versjon av, der de blant annet understreket nødvendigheten av at kandidatene holder seg innenfor budsjettaket på ti milliarder euro.

I januar og februar 2020 ble HX Challenge gjennomført. Her fikk de fem kandidatene ei uke hver på flybasen Pirkkala i Tampere til å bevise at ytelsene de oppga i sine tilbud, faktisk samsvarer med det maskinene og systemene klarer i praksis.

Det finske luftforsvaret (Ilmavoimat) opplyste den gang at flyene ble prøvd i finske forhold etter testparametere de selv satte opp, for å sikre en rettferdig og balansert evaluering av de fem leverandørene.

Finsk F/A-18C Hornet og to italienske F-35A under Ramstein Alloy 21-2 i juli 2021. Foto: Puolustusvoimat

Det ble ikke gjort noen rangering her, men dataene som ble samlet inn, ble brukt som grunnlag for senere testing av ulike scenarioer i simulator. I tillegg til testing i Finland ble dette supplert med testflyginger hjemme hos produsentene og laboratorietester.

Akkurat som F-35 i Norge er en fellesoperativ ressurs, vil de kommende finske kampflyene være spydspissene for hele det finske forsvaret i mange tiår. Derfor er ikke HX-programmet noe Luftforsvaret har styrt alene – også Hæren, Sjøforsvaret og det finske Forsvarets forskningsinstitutt har bidratt for å sikre at samvirkeperspektivet er ivaretatt.

HX-ledelsen har tidligere uttalt at de også har innhentet erfaringer fra det norske luftforsvaret, eksempelvis knyttet til bremseskjermen. De bør kjenne hverandre ganske godt: Bortimot ukentlig siden 2008/2009 har Norge, Sverige og Finland trent sammen på hverandres øvingsområder gjennom såkalt «Cross Border Training» (CBT).

JSM

I april i år mottok Finland de fem kandidatenes «Best and Final Offer» (BAFO). Målet er at de nye flyene kan leveres og fases inn fra 2025 til 2030 og gradvis erstatte dagens Hornet-flåte.

Det finske flyvåpenet fikk de første F/A-18-flyene i 1995 etter at bestillingen ble gjort i 1992. Ved årtusenskiftet hadde det finske luftforsvaret byttet ut sine tidligere kampfly, Saab 35 Draken og MiG-21 BIS, som ble anskaffet på 1970-tallet, med dagens F/A-18C/D Hornet i 62 eksemplarer (55 énsetere og 7 tosetere).

Finsk F/A-18C Hornet i februar 2021. Foto: Ilmavoimat

Mens de første sju D-modellene, toseters treningsfly, ble produsert av McDonnell Douglas (i dag Boeing), er resten av kampflyene satt sammen i Finland av Patria.

Kongsberg-konsernet eier halve Patria, som i sin tur eier halve Kongsberg Aviation Maintenance Services AS (Kams) og halve Nammo.

Lockheed Martins Finland-sjef bekreftet tidligere i år at Joint Strike Missile (JSM) er en del av våpenpakka de tilbyr i HX-konkurransen. Missilet, som så langt er solgt til Norge og Japan, er nå i ferd med å settes i fullskalaproduksjon.