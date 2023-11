Onsdag morgen la Veidekke, en av Skandinavias største entreprenører, frem sine resultater for tredje kvartal 2023.

Det fremgår av kvartalsrapporten at konsernet kan skilte med et økt nominelt resultat basert på økt aktivitet gjennom kvartalet.

Veidekke fikk et resultat før skatt på 601 millioner kroner i tredje kvartal 2023, mot et resultat før skatt på 545 millioner kroner i samme periode året før.

– Veidekke har opprettholdt stabil lønnsomhet på tross av stadig mer krevende markedsforhold og økte både omsetning og resultat i tredje kvartal, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i meldingen.

– Økte renter og fortsatt høye materialkostnader gjør at kundene er mer avventende og at det tar lengre tid å få i gang prosjekter, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke. Foto: Bård Gudim

Omsetningen var 10,4 milliarder kroner i tredje kvartal, mot 9,5 milliarder kroner i samme kvartal året før. Det var Bygg Norge, Bygg Sverige og Infrastruktur Sverige som sto for økningen.

Den samlede resultatmarginen var 5,8 prosent, mot 5,7 prosent i tredje kvartal 2022.

Svakt nyboligsalg

Veidekkes virksomhet består hovedsakelig i å gjennomføre bygg og infrastrukturprosjekter for private og offentlige oppdragsgivere i Norge, Sverige og Danmark.

Det siste året har usikkerheten i markedet økt, med forsterket prispress på energi og andre råvarer, samt økt rentenivå og inflasjon. Dette påvirker finansiell kapasitet og investeringsbeslutninger for både private og offentlige aktører og fører til at planlagte prosjekter utsettes, omarbeides eller kanselleres.

Effektene er tydeligst i boligmarkedet, i form av svært svakt nyboligsalg, skriver Veidekke i kvartalsrapporten.

– Det er stor variasjon i markedet mellom de ulike geografiene og segmentene vi opererer i. Markedsnedgangen har lenge vært tydelig i det svenske boligsegmentet, og i fjerde kvartal gjennomfører vi derfor en større organisasjonstilpasning, som omfatter nedbemanning av 60 ansatte i Sverige, sier Bengtsson.

Færre ordrer

Ordreinngangen i kvartalet var 4,9 milliarder kroner, mot 7,6 milliarder kroner i tredje kvartal 2022.

– Økte renter og fortsatt høye materialkostnader gjør at kundene er mer avventende og at det tar lengre tid å få i gang prosjekter. Vi har god forutsigbarhet over aktivitetene for de neste 12 månedene, men forventer at markedsforholdene vil påvirke omsetningen mot slutten av 2024, sier Bengtsson.

Veidekke hadde en høy ordrereserve ved utgangen av tredje kvartal 2023, men er forberedt på at markedet fremover vil være krevende.

– Likevel ligger det muligheter også i et svakere marked, og de er vi beredt på å utnytte, sier Bengtsson.

Ved utgangen av tredje kvartal utgjorde ordrereserven 40,7 milliarder kroner, mot 43,6 milliarder kroner ett år tidligere.

– På tross av utfordringene i markedet opprettholder Veidekke en høy ordrereserve med prosjekter av god kvalitet. Størstedelen av ordreinngangen i kvartalet kommer fra de private segmentene og kan tilskrives gode og langsiktige kundeforhold i enheter med god lønnsomhet, sier Bengtsson.

Omsatte 3,8 millioner aksjer

Veidekke, som er notert på Oslo Børs, fikk et resultat per aksje på 3,3 kroner.

Det ble omsatt i alt 3,8 millioner Veidekke-aksjer i tredje kvartal 2023. Utenlandsandelen var 23,8 prosent.

Aksjekursen varierte mellom 97,6 og 116,0 kroner per aksje. Ved utgangen av kvartalet var aksjekursen 97,6 kroner per aksje.

Om lag halvparten av de 8000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet, og totalt har de ansatte en eierpost på 12 prosent.

Obos er største eier i selskapet med eierskap til 19,5 prosent av aksjene. Deretter er det Folketrygdfondet med en eierandel på 10,5 prosent, og If Skadeförsäkring er nummer tre med 3,7 prosent av aksjene.