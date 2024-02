Veidekke leverer gode resultater: Betaler hele overskuddet i utbytte

– Vi går inn i 2024 med en god og balansert prosjektportefølje og er derfor godt posisjonert for å håndtere det faktum at markedsforholdene er utfordrende i noen av segmentene, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i en børsmelding.

Bengtson sier at selskapet hadde et solid fjerde kvartal og økte både omsetning, resultater og marginer i den underliggende driften.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Solceller på fasade: Jevnere produksjonskurve og bedre produksjon om vinteren

Det var særlig gode prestasjoner i Bygg Norge, Infrastruktur Sverige og Danmark som bidro til det gode resultatet. Selskapets styre har foreslått å utbetale hele overskuddet på 1,4 milliarder til eierne.

Åtte kroner per aksje

Det tilsvarer åtte kroner per aksje.

– For året under ett er vi tilfreds med å ha levert gode resultater, som sammen med vår solide finansielle posisjon danner basis for styrets forslag om å utbetale hele resultatet i utbytte, sier konsernsjefen.

Veidekke har fulle ordrebøker også fremover. Totalt ligger det inne bestillinger verdt 40 milliarder kroner fordelt på de ulike markedene.

Det er kun en nedgang på to prosent mot 2022.

Økte resultatet med 16 prosent

Omsetningen i fjerde kvartal endte på 12 milliarder kroner.

Driverne var Bygg Norge, Infrastruktur Sverige og Infrastruktur Norge, men omsetningen falt i de øvrige virksomhetsområdene.

Resultatet for fjoråret var 16 prosent bedre enn i 2022: 1,444 milliarder mot 1,467 milliarder. Justert for en gammel tvistesak og et tomteslag var omsetningen totalt sett bedre, påpeker selskapet.

– Veidekke har god erfaring med å håndtere skiftende markedsforhold, og med den solide finansielle stillingen konsernet har i dag, kan vi også utnytte mulighetene som dukker opp fremover, sier Bengtsson i børsmeldingen.