– Vi mener at betong i mange tilfeller er vel så bra for miljøet som massivtre. Betongbransjen har sovet i timen. Når vi bygger nytt hovedkontor er betong hovedbestanddelen av råbygget, og vi har lagt ned mye ekstra arbeid i miljø- og klimamål, sier Espen Stordal, prosjektleder for Veidekkes nye hovedkontor på Ulven i Oslo.