– Da jeg hadde møte med statsministeren i stad, og han meddelte at Arbeiderpartiet mener at de bør gå videre med å knette oss tettere til EUs energimarked, så er konklusjonen for min del at det vil ikke Senterpartiet være med på, sa Vedum da han møtte pressen torsdag ettermiddag.

– Senterpartiets klare holdning er at det er feil for Norge å gå videre i den retningen. Vi må ta tilbake mer nasjonal kontroll. Og vi må ikke gi mer makt til EU-systemet.

Kort tid i forveien holdt Sp et gruppemøte på Stortinget. NTBs reporter på stedet melder om at det var full applaus inne på gruppemøtet, der det var ventet at partiet formelt ville vedta regjeringsbruddet.

Senterpartiets åtte statsråder går dermed nå ut av regjeringen.

Peker på Støre som statsminister

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad sier at det er naturlig at Jonas Gahr Støre (Ap) fortsetter som statsminister.

– Vi har også meddelt statsministeren at vi synes det naturlig at Jonas Gahr Støre fortsetter som statsminister.

– Vi kommer til å være et saklig og konstruktivt opposisjonsparti, men vi kommer til å være helt tydelig at vi ønsker en endring i strøm- og energipolitikken sier Arnstad.

– Overrasket

Hun sier at flere ble overrasket over at Arbeiderpartiet la saken på regjeringens bord.

– Vi har være klare i vår holdning helt siden juni i fjor at vi ser denne pakken som en helhet, vi ønsker ikke å dele den opp bitvis, slik at vi skal akseptere bit for bit, sa hun.

– Vi ser på fjerde markedsenergipakke som en helhet, og vi ble veldig overrasket da Arbeiderpartiet la fram pakken til beslutning i regjering.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

EU-direktiver

Bakgrunnen for bruddet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet er den såkalte Ren energi-pakken fra EU. Den ble vedtatt i EU i 2019. Tre av de åtte rettsaktene i pakken ble tatt opp til behandling i regjeringen i forrige uke: fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og et direktiv for energisparing i bygg.

Senterpartiet har vært helt tydelige på at partiet ikke kan sitte i en regjering som innlemmer energipakken i norsk lov.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og energiminister Terje Aasland (Ap) har på sin side vært tydelige på at det er nødvendig å innføre direktivene for å få unna etterslepet. EU har vist utålmodighet overfor Norge og har i klare ordelag sagt at man forventer at direktivene innføres.

– Svekket regjering

Norge får nå en svekket regjering, men med akkurat samme politikk som før, mener Høyre-leder Erna Solberg.

– Støres prosjekt var en flertallsregjering av Ap, SV og Sp. Nå er situasjonen at han trolig må samarbeide med Rødt, SV, MDG og Sp for å ha håp om å samle flertall etter valget, mener hun.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier hun knapt kan huske en verre regjering enn Ap/Sp-regjeringen, men støtter Sps EU-krav.

– Et Senterparti som nå går i opposisjon endrer ikke realitetene. Vedum er fortsatt garantisten for at Jonas Gahr Støre fortsetter som statsminister med en totalt feilslått politikk i Norge, sier Listhaug.