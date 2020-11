Ved hjelp av elmotorer kommer stuntmannen opp i en fart på 300 km/t

Mange har sett de utrolige klippene fra Norge der våghalser kaster seg i bevingede drakter og suser parallelt med fjellsiden, tett innpå landskapets konturer, før de løser ut fallskjermen. Det er trolig det mest ekstreme av ekstremsport, for det finnes faktisk konkurranser med vingedrakt. Og nå kan sporten ha et nytt bein – som er motordrevet.

Det er den østerrikske stuntmannen Peter Salzmann som har supplert vingedrakten med to elektriske motorer som gir en hastighet på 300 km/t. Motorene innebærer også at piloten kan stige etter hoppet i stedet for å bli nådeløst trukket mot bakken. Det skriver BMW.

Elektrifisert vingedrakt

Konsulenter ved Designworks, bilprodusentens studio for fremtidens konsepter, har hjulpet Salzmann med å designe prototypen til «The Electrified Wingsuit». Opprinnelig var teamets idé å montere enheten på ryggen. Det ville gitt plass til en lengre inneslutning og dermed 40 prosent mer kraft – men løsningen ble for tung. Den ble forlatt til fordel for en mindre enhet med elektriske impellere montert på brystet, noe som også gir bedre luftstrøm.

– Jeg kom fort på ideen om å bruke en impeller, med andre ord en propell som er omsluttet av en ring eller et rørformet dekke. Men en drivstoffdrevet eller konvensjonell motor var aldri aktuelt, sier Salzmann.

Impellerne er laget av aluminium og karbonfiber. De har en diameter på 13 cm og roterer ved 25.000 o/min. Til sammen leverer motorene rundt 15 kilowatt. Enheten på brystet er omtrent 1 meter bred – og i midten er litiumbatteriet på 50 volt som veier omtrent 12 kilo. Salzmann fikk den første bekreftelsen på at rigget virkelig fungerte under sitt besøk i Sverige og anlegget Indoor Wingsuit i Stockholm.

Den østerrikske stuntmannen Peter Salzmann har supplert vingedrakten med to elektriske motorer fra BMW, som gir en hastighet på 300 km/t. Foto: Ray Demski / BMW

– Føltes så stabilt

– Jeg kunne ikke slutte å smile. Fram til det øyeblikket hadde jeg ingen anelse om hvorvidt jeg kunne kontrollere flyet med impellerne. Denne vindtunnelen for fallskjermhoppere er det eneste stedet i verden der en vingedraktpilot kan fly innendørs. Her kunne jeg simulere flyturen og også teste om jeg kunne åpne fallskjermen uten problemer. Og det føltes så stabilt. Da visste jeg at jeg var på rett spor.

Etter mer enn 30 testhopp har drakten fått nye inntak for å gi motorene mer luft. Gassen styres med to fingre, men det skal være mer fysisk krevende å fly med motorene fordi luftmotstanden blir så merkbar.

Artikkelen ble først publisert av NyTeknik.