Vattenfall bygger flytende solcellepark

Vattenfall kaster seg ut i et jomfruprosjekt nå i desember. Da starter byggingen av bedriftens første flytende solcellepark, og den skal ligge i Nederland.

Solcelleparken skal bygges i et vannfylt grustak ved Gendringen, hvor bedriften Netterden i de siste 25 årene har utvunnet grus og sand.

Vattenfall og Netterden har inngått et samarbeid om prosjektet, og det er meningen at den flytende solcelleparken skal levere strøm til for eksempel den elektriske sandpumpen som står for utvinningen i grustaket.

Solcelleparken får en kapasitet på 1,2 megawatt, og dermed skal den kunne dekke omkring halvparten av strømbehovet til alt graveutstyret, som totalt forbruker cirka 2,5 millioner kilowatt-timer hvert år.

Naturlig kjøling

I en pressemelding opplyser Vattenfall at det flytende solcelleanlegget vil være mer effektivt enn de solcelleanleggene som blir bygd på land. Dette skyldes at vannet som solcelleparken flyter på, er med på å danne en naturlig kjøling av solcellepanelene.

Vattenfall får rollen som hovedentreprenør på prosjektet, mens Netterden står for finansieringen. Solcelleparken skal etter planen være klar til å bli tatt i bruk i mai 2020.

Andre bedrifter har tidligere sjøsatt flytende solcelleparker forskjellige steder i verden. For eksempel ble det første franske eksemplaret presentert tidligere i år på sjøen Vausluse i det sørlige Frankrike.

Også i Asia finnes det eksempler på slike flytende solcelleparker. En av de største i Japan, som er bygd ved Yamakura-demningen, ble tidligere i år skadet da tyfonen Faxai herjet i området.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren