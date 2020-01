Våte leker i Las Vegas: Stort omfang av droner og andre «leketøy» for sjøfolket 

Vannet er vårt. Det er typisk norsk å lage løsninger for bruk i og under vann. Slik som for eksempel Blueye Robotics har gjort med sin populære undervannsdrone. Derfor overrasket det litt da vi så omfanget av droner som ble presentert på CES i Las Vegas i år.

En kort undersøkelse fortalte oss at det dreide seg om løsninger for bruk på dyp fra 100 meter og grunnere. Ikke helt i proffsegmentet for alle behov, med andre ord. Ut fra hva vi så, er det likevel grunn til å være forberedt på at dette markedet vil utvikle seg betydelig over de kommende årene.

Det morsomste var dronefiskene – som er laget for vitenskapelig virksomhet. Skjønt, den fjernstyrte haien kan kanskje også by på en god løsning for å få badestranden for deg selv. Se mer i videoen øverst i artikkelen.

CES i H 2 O

Faktisk var en egen avdeling på CES viet til alt som har med vann å gjøre. Her var det en sann flora av elektrifiserte livbøyer og dingser som kunne trekke deg med seg både på overflaten og under vann. Ingen grunn til å svømme lenger når du bare kan lade opp batteriene i din egen havhest.

For de som ville ha ny båt til sommeren stilte Brunswick opp med en helt grei jolle med plass til 22 personer. Nedfellbar badeplattform på siden er jo ikke å forakte. Det meste ombord er miljøvennlig elektrifisert, men ikke motorene da. Hele tre strk. 450 Hk Mercury påhengere driver stasen av gårde over bøljan blå i over 100 km/t. Lukter vi båtskam?