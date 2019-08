Varsler ny stortingsmelding om opprydding av det norske atomavfallet

– Atomreaktorene har vært viktige for Norge, men nå starter en stor oppryddingsjobb som vil ta mye tid og koste mye penger. Vi må finne tverrpolitiske og langsiktige løsninger, og regjeringen starter derfor nå arbeidet med en stortingsmelding om oppryddingen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Meldingen vil bli lagt fram for Stortinget neste år og vil omhandle prinsipper og løsninger for opprydning av de to reaktorene. I tillegg vil den ta for seg lagring og deponering av avfallet.

De fire siste årene har regjeringen spyttet inn 772 millioner kroner på håndtering av atomreaktorene. Totalkostnadene vil etter beregningene bli på over 15 milliarder kroner.

– Jeg er opptatt av at vi tar tak i disse utfordringene. Derfor er det bevilget rundt 900 millioner kroner til oppryddingsarbeidet, og vi har satt i gang en rekke tiltak og utredninger. Staten var med på oppstarten av de norske atomreaktorene på 1940-tallet og tar nå en aktiv rolle i avslutningen og oppryddingen etter reaktordriften, sier Isaksen.

Tidligere i år ble det kjent at landets siste atomreaktor i drift, Jeep II-reaktoren på Kjeller, stenges etter mer enn 50 års drift. Reaktoren har vært i drift siden 1967 og brukes av forskere nasjonalt og internasjonalt innen fysikk, materialer, kreftmedisin og fornybar energi, samt atomnedrustning.

Halden-reaktoren stengte i fjor – etter å ha vært i drift siden 1958.