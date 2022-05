Varsler kutt i veiprosjekter neste år

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) bekrefter overfor VG at det går mot mindre penger til veibygging i 2023 – og at store riksveiprosjekter kan bli utsatt eller nedskalert.

– Vi vil ha behov for å se over prioriteringene våre, for det blir sannsynligvis mindre penger enn planlagt til samferdsel, sier samferdselsministeren.

I Nasjonal transportplan var det egentlig planlagt vekst i pengebruken på vei i 2023, men Nygård peker på at den situasjonen vi er i nå gjør at regjeringen i sitt statsbudsjett for 2023 må prioritere forsvar og beredskap – og flyktningøkonomi.

– Vi har ikke konkludert med det, men jeg tror vi mest sannsynlig vil utsette noen prosjekter og prøve å nedskalere noen for å få ned kostnadene. Dette vil kreve harde prioriteringer, sier Nygård.

Denne uka overleverte Statens vegvesen en liste over 20 veiprosjekter de mener må prioriteres framover, og Nygård sier at hvis det er noen prosjekter som må nedskaleres eller utsettes, så er det de nederst på denne listen som lever farligst.